Handball-Oberliga HH/SH Frauen : Wattenbek: „Wir fahren mit breiter Brust nach Hamburg“

Es ist das Duell der Giganten – jedenfalls in der Frauenhandball-Oberliga. Um 16 Uhr steigt am heutigen Sonnabend an der Scharbeutzer Straße in Rahlstedt das Topspiel zwischen den verlustpunktfreien Titelaspiranten AMTV Hamburg und TSV Wattenbek. Es ist am zwölften Spieltag gleichzeitig das Duell zwischen der besten Deckung (315:194 Tore aufseiten des AMTV) und dem besten Angriff (371:263 Tore aufseiten der „Peitschen“). In der vergangenen Saison entschieden die „Peitschen“ sowohl das Hinrundenspiel vor eigenen Rängen mit 26:20 als auch die Auswärtspartie mit 32:28 für sich. Aber seitdem hat sich auf beiden Seiten viel getan. Wattenbeks Coach Andreas Juhra stellte sich im Vorfeld des Krachers den Fragen unserer Sportredaktion.

Wie blicken Sie auf die Aufgabe beim AMTV?

Juhra: Wir fahren mit breiter Brust nach Hamburg, aber die hat auch der AMTV – und zwar zu Recht. Wir haben den Vorteil, dass wir dort nicht gewinnen müssen. Außerdem will ich das Spiel nicht zu hoch stilisieren, weil es die Meisterschaft nicht entscheiden wird. Es gilt das Credo: Wir treten mit dem Willen zu gewinnen an, haben aber im Bewusstsein nicht den Druck des Gewinnenmüssens.

Wie lief die Vorbereitung ab?

Wir haben insbesondere auf der mentalen Schiene daran gearbeitet, unseren Frauen den Siegesdruck zu nehmen und dem in Hamburg ausgerufenen Hype vom Mega-Duell entgegenzuwirken. Ohne Zweifel ist es auf dem Papier eine Spitzenpaarung, denn es treten zwei bislang ungeschlagene Mannschaften gegeneinander an. Aber es ist kein Endspiel. Danach kommen noch 14 weitere Punktspiele inklusive einer eigenen Heimpartie gegen AMTV. Es muss also das bisher Erreichte, so beeindruckend es ist, erst noch bestätigt werden. Außerdem will ich tunlichst vermeiden, dass sich ein Wir-können-sowieso-alles-Rhythmus einschleicht. Im spielerischen Bereich haben wir versucht, einige Mittel einzustudieren, die die ausgeloteten Schwächen in der ansonsten starken AMTV-Defensive aufdecken. Diese Mittel wollen wir aber auch im generellen Verlauf der Rückrunde etablieren.

Wie lautet Ihre Trainer-Philosophie?

Ich bin die Selbstkritik in Person. Das Streben nach stetiger Verbesserung ist ein Punkt, den ich immer wieder in den Vordergrund stelle und sehen will. Zusätzlich ist der sportlich-mentale Faktor sehr wichtig. Du musst die Spielerinnen immer hungrig halten, um nicht auf einer guten Basis zu verharren. Denn dafür kriegst du irgendwann die Quittung. Wir müssen uns nach jedem Spiel neu hinterfragen, die Ziele immer höher stecken und daran wachsen.

Was sind die Gründe für Wattenbeks Leistungssteigerung gegenüber 2015/16?

Mit Hannah Pauli, die im Vorjahr verletzt war, Anne Zellmer und Maxie Bech haben wir in der Kaderbreite einen Tick mehr Qualität. Zudem sind meine Spielerinnen voll auf Handball fokussiert, wenn sie antreten – egal ob im Wettkampf oder Training. Das hatte ich von Anfang an eingefordert, und die Mannschaft setzt es erstklassig um. Wir spielen konsequent von der ersten bis zur letzten Minute. Die Mentalität ist eine der größten Wattenbeker Stärken. Das hat die Mannschaft in der vergangenen Saison auswärts nicht in der aktuellen Art und Weise hinbekommen.

Ist die 3. Liga ein Thema in Wattenbek?

Aus sportlicher Sicht habe ich da kaum Bedenken. Im finanziellen Umfeld würde dann natürlich etwas mehr Unterstützung benötigt werden als jetzt. Aber dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.

Gibt es bereits konkrete Planungen für den Aufstiegsfall?

Natürlich überlegt man, was wäre wenn. Aber momentan liegt alles auf Eis. Wenn wir in der Rückrunde im Februar oder Anfang März merken, dass es ernst wird, dann werden entsprechende Gespräche mit den Spielerinnen und den Sponsoren geführt.

Bleiben Sie über die Saison hinaus in Wattenbek?

Eine Vertragsverlängerung wurde noch nicht thematisiert.

Müssen Sie im Topspiel Ausfälle verkraften?

Ja. Die Langzeitverletzte Ana-Lena Bustorf und Vivian Zittlau, die noch geschont werden soll, werden fehlen.

erstellt am 14.Jan.2017 | 00:01 Uhr