Handball-Oberliga HH/SH Frauen : TSV Wattenbek gewinnt das Duell der Giganten

Das waren so genannte Big Points: Den Handballerinnen des TSV Wattenbek ist es gelungen, sich ein wenig von ihrem großen Konkurrenten im Kampf um den Titel in der Oberliga abzusetzen. Im Duell der beiden verlustpunktfreien Teams setzten sich die „Peitschen“ beim AMTV Hamburg in Rahlstedt mit 26:23 (11:9) durch und rangieren nun mit 24:0 Zählern an der Tabellenspitze.

„Nach wie vor schauen wir von Spiel zu Spiel. Daran wird auch dieser natürlich wichtige Erfolg nichts ändern. Nun wollen wir am kommenden Sonntag gegen Norderstedt die perfekte Hinrunde schaffen und auch die 13. Saisonpartie gewinnen“, erklärte Wattenbeks Trainer Andreas Juhra, der „unglaublich stolz“ auf die Leistung seines Teams war. Auch im direkten Duell mit dem AMTV konnte er sich auf die Breite seines Kaders verlassen und stellte die Hanseatinnen durch ständige Positions- und Spielerrotationen immer wieder vor neue Aufgaben. Gleich von Beginn an vollkommen konzentriert und fokussiert diktierten die Gäste das Geschehen (2:5/7.). „Im Nachhinein betrachtet hatten wir zu diesem frühen Zeitpunkt bereits Chancen, um den Sack zuzumachen“, haderte Juhra mit zwei verworfenen Siebenmetern in dieser Phase und drei vergebenen Gegenstößen. Aber das Wattenbeker Nervenkostüm flatterte vor 220 Zuschauern nur kurz, beim 7:11 (27.) hatten die Gäste alles im Griff. Nach einer anschließenden gut fünfminütigen Torflaute der „Peitschen“, in der die auffälligste AMTV-Akteurin Lea-Marie Knop (insgesamt elf Treffer) mit einem ihrer vier verwandelten Strafwürfe zum ersten Mal ausglich (11:11/33.), übernahmen wieder die Juhra-Schützlinge die Initiative (13:16/39.). „Wir haben mit hohem Aufwand gekämpft und bis auf Knop alle Gegenspielerinnen nahezu neutralisiert“, lobte Juhra sein Bollwerk. Selbst nach dem erneuten Ausgleich (17:17/42.) und der ersten AMTV-Führung der Partie (19:18), schien das positive Endergebnis nicht gefährdet. Als Wattenbeks Abwehrchefin Leandra Kühn für zwei Minuten auf die Bank verwiesen wurde, entschieden die verbliebenen fünf Feldspielerinnen die Phase in Unterzahl mit 1:0 für sich und stellten in der unmittelbar folgenden eigenen Überzahl einen Drei-Tore-Vorsprung her (20:23/53.). Auch eine Auszeit des AMTV warf die vollends fokussierten Gäste nicht mehr aus der Spur. „Wir haben die Deckung im Zentrum gebunden und auf Außen abgelegt“, analysierte Juhra und lobte vor allem Linksaußen Jette Stegmann, die sich mit sechs Toren aus sieben Möglichkeiten äußerst treffsicher präsentierte.

TSV Wattenbek (Tore in Klammern): Kaube, Schenk - Hollerbuhl (5), Harms (4), Potratz (4 Siebenmeter), Kühn (1), Lietzau, Nell, Pauli (3), Stegmann (6), Schult, Schulte, Zellmer (1), Bech (2).

Schiedsrichter: Dieckmann/Drews (Sandesneben). – Zuschauer: 220. – Nächster Gegner: HT Norderstedt (H/Sonntag, 17 Uhr).