Handball-Oberliga HH/SH Frauen : Junge Torfrau Pahlisch avanciert zum Rückhalt für TSV Wattenbek

1 von 1 1 von 1

Der TSV Wattenbek hat sich auch zu Beginn der Rückrunde schadlos gehalten. Der Spitzenreiter der Frauenhandball-Oberliga besiegte den TSV Ellerbek gestern mit 36:29 (16:13) und feierte damit den 14. Erfolg im 14. Spiel.

Wattenbek begann stark und mit viel Tempo (4:2/7.). Besonders die Einlaufsituationen von Katja Lietzau begeisterten die 150 Besucher am Langenheisch, wo auch die Kreisdurchbrüche der agilen Hannah Pauli nicht zu verteidigen waren. Der 12:7-Zwischenstand provozierte eine Ellerbeker Auszeit (18.), nach der Wattenbeks Torfrau Katharina Kaube nicht mehr zurückkehrte. Sie hatte sich eine Fußverletzung zugezogen. Da Franziska Schenk ebenfalls angeschlagen ist, musste nun die mit einem Zweifachspielrecht ausgestattete Lea Pahlisch ran. Die A-Jugend-Torhüterin der SG Bordesholm/Brügge begann nervös, bekam allerdings auch von ihrer Abwehr nicht die nötige Unterstützung. Und so schlossen die Gäste auf, kamen auf 13:14 heran (28.). Pauli per Tempogegenstoß und Tanja Potratz per Siebenmeter sorgten jedoch für eine ansatzweise beruhigende 16:13-Halbzeitführung des Spitzenreiters. Nach dem Wechsel schwamm sich Pahlisch frei, wurde mit jeder Aktion sicherer und avancierte zum Rückhalt. Ellerbek schnupperte letztmals beim 17:16 (34.) an einem Remis und geriet peu à peu deutlicher in Rückstand. Über die Stationen 22:18 (40.) und 31:23 (49.) kamen die „Peitschen“ zum Sieg. „Es war ein schweres Stück Arbeit für uns. In der ersten Halbzeit waren wir zu kopflos im Gegenstoßspiel“, bilanzierte Wattenbeks Trainer Andreas Juhra.

TSV Wattenbek: Kaube, Pahlisch - Potratz (3 Tore/davon 2 Siebenmeter), Stegmann (1), Harms (8/1), Zittlau, Zellmer (2), Lietzau (1), Kühn, Schult, Hollerbuhl (9), Schulte (2), Bech (4), Pauli (6).

Schiedsrichter: Grimm/Hünefeld (Lübeck). – Zuschauer: 150. – Nächster Gegner: SG Wilhelmsburg (A/Sonnabend, 16 Uhr).

von Stefan Arne Schmuck

erstellt am 30.Jan.2017 | 23:30 Uhr