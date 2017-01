Karate : „Hier kämpfen nur Topathleten“

1 von 1 Foto: Lühn 1 von 1

Es ist ein großes Event, das der Karate-Landesverband auf die Beine stellt. Vom 7. bis zum 9. April kommen die besten Karatekämpfer der Republik nach Neumünster und ermitteln in den Holstenhallen ihre neuen Deutschen Meister. Der Countdown für die ersten Titelkämpfe in Schleswig-Holstein läuft also. Der Courier sprach mit dem Präsidenten des Karate-Verbandes Schleswig-Holstein (KVSH) Wolfgang Hagge (54), selbst Träger des 7. Dan, aus Neumünster.

Was erwartet die Karateka und die Zuschauer im April in Neumünster?

Hagge: Ein Riesenevent. Es werden rund 600 Athleten auf die Kampfflächen gehen und in 24 Leistungs- sowie acht Handicap-Klassen ihre Sieger und Platzierten ermitteln. Somit wird das eine echte Inklusionsveranstaltung.

Das ist aber ein straffer Zeitplan. Wie kann das funktionieren?

Wir bauen für beide Tage sieben Kampfflächen auf, davon ist in der Mitte die so genannte Main-Area, also die Hauptkampffläche. Das ist ein Novum. Hier kämpfen nur Topathleten, die durch die Zuschauer gleich mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Apropos Aufmerksamkeit: Wie wird die mediale Begleitung aussehen?

Wir haben die dazugehörige Internet-Homepage (www.deutsche-karate-meisterschaft.de, Anm. d. Red.) jetzt freigeschaltet, bedienen die sozialen Medien und werden vom Kampfsportkanal „ran-fighting“ mit Bewegtbildern begleitet. Es können auch schon jetzt Eintrittskarten gekauft werden.

Was soll die Zuschauer in die Halle locken?

Natürlich großer Sport. Dazu nutzen wir die neueste Video-Technik und transportieren das Ereignis auf einen großen Würfel. Ich denke, dass jeder Kampfkunst-Fan sich ein solches Ereignis nicht entgehen lässt. Außerdem veranstalten wir am Vorabend eine „Budo-Night“ unter dem Motto „Samurai meets Vikings – Eine Reise durch die fernöstliche Kampfkunst“, bei der wir die Budo-Sportarten vorstellen und es einen Länderkampf zwischen Deutschland und den Niederlanden im Karate geben wird. So haben wir sogar internationales Flair in Neumünster.

Welche Topleute schlüpfen in den Holstenhallen in den Gi, wie der Karate-Anzug richtig heißt?

Ich gehe stark davon aus, dass die Nationalkämpfer Jonathan Horne, Noah Bitsch, Heinrich Leistenschneider, Mehmet Bolat, Nico Drexel, Ricardo Giegler und Robin Winters, die im vergangenen Jahr in Linz WM-Bronze holten, um die Titel in den Holstenhallen kämpfen.

Wie sieht das Damenfeld aus?

Mit Jana Bitsch, Anna Miggou, Johanna Kneer und Silvia Sperner sollte das Nationalteam ebenfalls antreten. Lassen Sie mich das noch ergänzen: Jana und Noah Bitsch, Jonathan Horne, Johanna Kneer und Nico Drexel vertreten die deutschen Farben am Vorabend beim Karate-Länderkampf gegen die Niederlande.

In Ihrer Aufzählung fehlen die Zweitplatzierten der Sportlerwahl in Neumünster, Emily Kern und Valentino Laubinger ...

Das ist richtig. Die 17-jährigen Perspektivkämpfer haben aber durchaus die Chance, sich für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 zu qualifizieren. Im vergangenen Jahr waren beide beim Länderkampf gegen Japan bereits für Deutschland auf der Matte.

Gutes Stichwort: Olympia – 2020 ist es endlich so weit, und Karate wird olympische Disziplin. Was bedeutet das für diesen Sport?

Das ist eine Riesenaufwertung für unsere faszinierende Sportart. Und Neumünster ist mittendrin, schließlich sind die deutschen Meisterschaften in den Holstenhallen ein erster Schritt in Richtung der Qualifikation für deutsche Athleten.

Was bedeutet Karate für Sie persönlich?

Karate ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Budo und das Karate-Do, der Weg der leeren Hand, bieten einmalige Möglichkeiten – vor allem als Gesundheitssport. Hier sind wir inzwischen von der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannt, und auf jeder Urkunde des Deutschen Karate Verbandes befindet sich diesbezüglich das BMI-Siegel vom Bundesministerium für Inneres. Karate begeistert viele Menschen, ist kindgerecht und zwischen Männern und Frauen gleichberechtigt.

Nach den deutschen Juniorenmeisterschaften 2005 finden nun wieder Titelkämpfe in Neumünster statt. Hätten Sie sich das träumen lassen?

Ehrlich gesagt: Nein. Das ist schon ein Berg an Arbeit und Vorbereitung. Aber: Mit dem Rückenwind durch Olympia und professionelle Dienstleister, die den Sport ebenfalls leben, ist das zu bewerkstelligen. Jede Hilfe – personell und finanziell – wird gebraucht. Einfach melden und etwas Einmaliges erleben.

Zur Person:

Wolfgang Hagge (A-Trainer des Deutschen Olympischen Sportbundes) gewann als Aktiver sieben Mal (1981 bis 1989) die deutsche Meisterschaft und wurde 1985 Mannschafts-Europameister. Außerdem belegte er Platz sieben bei der WM 1986 in Australien. In Neumünster leitet er seit 1988 seinen eigenen Verein im Dojo Jiyu am Haart 224. Im KVSH war er von 1986 bis 2001 Leistungssportreferent und Landestrainer. Im Anschluss wurde er zum Präsidenten gewählt und ist nun seit 2016 Berater des Präsidiums des Deutschen Karate Verbandes.