2. Basketball-Regionalliga Herren : Einfelds Rumpfteam beim Vizemeister völlig chancenlos

Konnte ein stark ersatzgeschwächter TS Einfeld am Wochenende zuvor in Eimsbüttel noch Paroli bieten, reichte die Qualität des erneut ohne viele Leistungsträger angetretenen TSE-Kaders beim Bramfelder SV am Sonnabend nicht aus, um das Spiel offen zu gestalten. Die „Riesen vom See“ bezogen beim Vizemeister der 2. Basketball-Regionalliga eine 59:97-Packung (12:22 , 20:50, 37:75).

Torge Smyrek musste erneut passen, er wurde am Sonnabendmorgen zum dritten Mal Vater. Neben ihm, Michael Pieper, Kai Schnoor, Oliver Flöck und Hauke Koll konnte auch Mario Beinke nicht mitwirken, und so rekrutierte Trainer Christoph Mallach drei Spieler aus der „Zweiten“: Maxim Dukart, Christopher Iwanek und Paul Steffek, die ihre Sache laut Ligaobmann Helge Peters „richtig gut“ machten. Sie erzielten zusammen 24 Punkte und hatten großen Anteil daran, dass die zweite Hälfte deutlich ausgeglichener verlief.

Mallach begann mit Marian Siemast, Niklas Heuer, Tobias Langtim, Felix Jankowiak und Jörg Peters. Bis zur sechsten Minute war Einfeld beim Stand von 9:7 noch dran, danach zog Bramfeld innerhalb von zwei Minuten auf 18:7 davon, mit 22:12 ging es in die erste Viertelpause. Der BSV erhöhte gleich auf 28:12 (12.), sodass sich die Niederlage der Gäste früh abzeichnete. Auf Einfelder Seite übernahm nur Langtim im Angriff Verantwortung und traf immer wieder aus der Distanz. Insgesamt 26 Punkte, davon sechs Dreier, gelangen dem Flügelspieler. Aber auch Langtim konnte nicht verhindern, dass es in der 17.Minute 39:20 und zur Halbzeit gar 50:20 für Bramfeld stand. Bis hierhin hatte Einfeld massive Schwierigkeiten bei den Defensivrebounds. Zudem stockte der TSE-Angriff gegen einen stark verteidigenden Kontrahenten, der keine Zähler der Einfelder in Korbnähe zuließ. Die zweite Hälfte begann so, wie die erste aufgehört hatte. Mit einem 12:0-Lauf zum 62:20 (22.) entschied Bramfeld die Partie endgültig. Der Favorit ließ nun ein wenig die Zügel schleifen, und auf Einfelder Seite spielte das „Aushilfs-Trio“ Steffek, Dukart und Iwanek unbekümmert auf. Sie sicherten die Rebounds unterm eigenen Korb, und auch im Angriff agierten sie mutiger und variabler. Die Folge war eine ausgeglichene Restpartie. Mit 75:37 ging es ins letzte Viertel. Dort hatte der TSE den besseren Beginn. Mit einem 7:0-Lauf verkürzte er auf 44:75 (32.), vier Minuten später stand es gar „nur“ noch 79:53, doch dann drehte Bramfeld noch einmal kurz auf und gewann die Partie hochverdient mit 97:59.

„Das Spiel haben wir sofort abgehakt, es hat keine Folgen für die Tabellensituation. Die nächsten Partien gegen Kronshagen und Kiel werden entscheidend sein, da werden wir mit anderem Kader und anderer Einstellung reingehen. Ab jetzt gilt es“, gab Helge Peters die Parole für die abstiegsgefährdeten Einfelder aus.

TS Einfeld (Punkte in Klammern): Langtim (26/6 Dreier), Dukart (10/2), Steffek (9/1), Ibrahimi (7/2), Iwanek (5), Siemast (1), Jankowiak (1), J. Peters, Heuer, Larsen. – Nächster Gegner: TSV Kronshagen (H/Sonnabend, 19 Uhr).

von Stefan Arne Schmuck

erstellt am 30.Jan.2017 | 19:30 Uhr