Deutsches Sportabzeichen : Aufwärtstrend bei Blau-Weiß Wittorf

Sehr erfreulich fiel eine jüngste Bilanz bei Blau-Weiß Wittorf aus. „Es ist unsere zweite Saison als Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen in Wittorf, und wir haben das Ergebnis des Vorjahres von 38 Sportabzeichen auf 68 steigern können“, gab Sabine Dilger bei der Verleihung der Urkunden im Clubheim bekannt. Zusammen mit ihrem Mann Klaus und Hans Joachim Warmbein, der die Walkinggruppe betreute, übten sie im zurückliegenden Jahr mit Sportlern im Alter von sieben bis 82 Jahren. „ Besonders hat uns gefreut, dass viele Kinder und Jugendliche mitgemacht haben“, betonte Sabine Dilger. 24 Teilnehmer waren das erste Mal dabei. In diesem Zusammenhang bedankte sie sich besonders bei den Fußballtrainern Eyüp Ay, Jörg Schulze und Steffen Rütze, die ihre Spielerinnen und Spieler der zweiten E-Jugend und der D-Jugend während der Trainingszeiten die erforderlichen Übungen ablegen ließen. Dabei ließen es sich Ay, Rütze und ihr Fußballobmann Klaus Hildebrandt nicht nehmen, selbst an den Start zu gehen und als Vorbilder auch das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. „In diesem Jahr gab es bei den Kindern und Jugendlichen zehn Abzeichen in Bronze, acht in Silber und neun in Gold. Bei den Erwachsenen haben wir sechs Abzeichen in Silber und 35 in Gold“, verkündete Sabine Dilger.

Großen Beifall erhielt der 82-jährige Manfred Stützer, der bereits sein 30. Sportabzeichen in Gold überreicht bekam. Großen Anklang fand bei den Wittorfern der Familienwettbewerb, an dem sich zehn Familien beteiligten. Stolz sind Sabine und Klaus Dilger auch auf den Stammtisch, der 2015 ins Leben gerufen wurde und toll von den Sportlern angenommen wurde. Für 2017 versprechen die Dilgers, dass es, wie schon 2016, wieder Sondertermine für das Radfahren und Walken geben wird. Die Saison wird im Mai zur gewohnten Zeit von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Sportplatz im Kälberweg beginnen. „Wir hoffen, dass wir noch weitere Mannschaften zum Mitmachen bewegen können“, wünschen sich die beiden für 2017.

Sportabzeichen bei Blau-Weiß Wittorf (Anzahl der abgelegten Abzeichen in Klammern): Sportabzeichen in Gold: Rainer und Sabine Anhalt, Kilya Ay, Hannah, Katja und Thomas Barth, Haela Fredrich, Lasse Rütze, Jannik Schwarz, André Wulf (je 1), Dorothea Altmann, Eyüp Ay, Susanne Hartmann, Gerd Köhncke, Dominik Lütt, Sascia Markstein, Nancy Meyer, Stanislav und Marion Paduszynski,Lewe Reß, Jonas und Mattes Schaaf (je 2), Moritz Kühne, Dr. Michael Zander (je 3), Roland Kühne, Jürgen Menz, Holger Wienekamp (je 4), Rolf Brandt, Doris Randak (je 5), Klaus und Sabine Dilger (je 7), Peter Roos (8), Helmut Hirsch, Torge Rupnow (je 10), Gerlinde Jacobsen, Klaus Hildebrandt (je 12), Helmut Ritter, Jürgen Schwarz (je 13), Karl-Heiner Reß (14), Theodor Kiehn (15), Ellen Ritter (16), Hans Joachim Warmbein (17), Hans-Peter Eigebrecht (23), Manfred Stützer (30). – Sportabzeichen in Silber: Anton Ay, Max Uwe Eickstädt, Frederica Fredrich, Leon Lebang, Lea Rohweder, Steffen Rütze, Jan Schimkus, Mats Schulze, Nico Schwarz, Marianne Stoike (je1), Görkem Özgür, John Zimmermann (je 2), Niclas Koethe, Wolfram Randak, Karen Schink (je 3), Regina Hirsch (4). – Sportabzeichen in Bronze: Devin Denz, Kevin Egdmann, Kjell Krummrich, Mattis Mickei, Jonas Umlandt, Maximilian Zimmermann (je 1), Finn Andresen, Kjell Hahn, Rune Reß, Marvin Strauss (je 2).

Eine Familienurkunde erhielten: Rainer und Sabine Anhalt; Rolf Brandt zusammen mit Thomas und Katja Barth sowie Tochter Hannah; Klaus und Sabine Dilger mit Neffe Dominik Lütt; Haela Fredrich mit Tochter Frederica; Helmut und Regina Hirsch; Roland Kühne mit Sohn Moritz; Stanislaw und Marion Paduszynski; Karl-Heinz Reß mit Enkelin Lewe und Enkel Rune Reß; Helmut und Ellen Ritter sowie die Geschwister Jannik und Nico Schwarz.