Handball-Oberliga HH/SH Männer : 34:27 – Wift siegt vor leeren Rängen

Wenigstens zu Hause ist auf die SG Wift in einer bislang nur durchwachsenen Handball-Oberligasaison Verlass. Das 34:27 (17:9) gegen die U 23 des VfL Bad Schwartau war der sechste Sieg im siebten Heimspiel, mit dem sich die Wittorfer auf Rang 5 verbesserten (nunmehr 14:10 Zähler). Zudem war es nach drei Partien ohne doppelten Punktgewinn (ein Remis, zwei Niederlagen) erstmals wieder ein Erfolgserlebnis für die „Bären“, die zuletzt am 26. November des Vorjahres eine Meisterschaftsbegegnung gewonnen hatten.

Mit einem bereits zur Halbzeit so deutlichen Spielverlauf hatte im Vorwege niemand gerechnet – ebenso wenig wie mit dem angereisten Spieleraufgebot der Reserve aus der Marmeladenstadt. Schließlich war die Zweitligamannschaft des VfL spielfrei und das U 19-Bundesligateam erst tags darauf beim SC Magdeburg zu Gast. Doch anstatt „volle Kapelle“ herrschte gähnende Leere auf der Gästebank. „In der vierten Liga mit nur neun Spielern anzureisen, ist eine Frechheit“, zeigte sich Wifts Ligamanager Torsten Behrend fassungslos. Genauso enttäuschend wie der Schwartauer Mini-Kader war die Besucherresonanz: Nur 107 (!) Zuschauer wollten zur „Prime Time“ am Freitagabend Oberligahandball sehen.

Spielerisch wussten die Gäste durchaus zu überraschen. Die Mannschaft von VfL II-Trainer Thomas Steinkrauß verteidigte zu Beginn in einer äußerst offensiven 3:3-Formation, die teilweise eher einer 1:5-Abwehr gleichkam und machten damit jegliches Neumünsteraner Aufbauspiel zunichte (1:4/6.). Es dauerte einige Minuten, bis sich die SG Wift auf die ungewohnte Situation eingestellt und mit der generell nötigen Bewegung ohne Ball, Nachläufern sowie Pass-Pass-Stafetten die richtigen Mittel zur ersten eigenen Führung gefunden hatte (5:4/10.). Fortan hielten zahlreiche technische Fehler und ausgelassene Torchancen auf der einen und ein stark aufgelegter SG-Schlussmann Erik Quednau (insgesamt 20 Paraden) auf der anderen Seite die Partie dicht beieinander – bis zum 8:9 in der 18. Minute, das zugleich auch die letzte Schwartauer Führung der Begegnung sein sollte. Denn die zahlreichen Kreuzungen der Gäste verpufften zusehends an der gut organisierten und hellwachen Deckung der Hausherren. Immer wieder scheiterten die Marmeladenstädter am Wittorfer Mittelblock mit Jannek Brown und Christian Drecke oder wurden in schlechte Wurfpositionen gezwungen, sodass die von Wift-Coach Michael Haß unermüdlich und lautstark geforderte Tempomaschinerie ins Rollen kam (18:9/31.).

Im Laufe der zweiten Hälfte hatte Schwartau II den Einheimischen nichts mehr entgegenzusetzen. Fast jeder Gästeangriff endete nach drohendem Passivspiel in den Armen von Quednau oder gar neben dem Wift-Gehäuse. Im Gegenzug brauchten die Hausherren im Umschaltspiel oftmals nicht mehr als drei Pässe bis zum freien Mann. Per Tempogegenstoß traf Linksaußen Fridtjof Koslowski, mit insgesamt elf Treffern erfolgreichster Wittorfer, in der 40. Minute zum 24:11 und damit der höchsten „Bären“-Führung. In der letzten Viertelstunde durfte sich Wift-Torhüter Steffen Bahr beweisen. Er wurde dabei von seinen Vorderleuten, die es angesichts des komfortablen Vorsprungs in den verbliebenen 20 Minuten etwas ruhiger angingen, im Stich gelassen (29:22/54.). Am Ende hieß es nach fünf weiteren Toren hüben wie drüben 34:27.

„Wir haben das Spiel zu jeder Zeit komplett im Griff gehabt, aber gegen Ende den Stecker gezogen und die Partie austrudeln lassen. Es fehlte komplett die Spannung, das ist nicht meine Art. Denn ich erwarte immer Vollgas. Und wenn wir bis zum Schluss konsequent spielen, gewinnen wir deutlich höher. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir nun eine kleine Serie starten und uns in der Tabelle oben heranarbeiten können“, resümierte SG-Coach Michael Haß.

SG Wift: Bahr, Quednau - Schmidtke (1 Tor), Bente, Stock (4), M. Koslowski, Volquardsen (3), F. Koslowski (11/davon 4 Siebenmeter), Brown (5), Moritz Haß (4), Plöhn (6), Drecke.

SR: Bruse/Engel (Suchsdorf/Bordesholm). – Zuschauer: 107. – Nächster Gegner: HT Norderstedt (H/Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr).