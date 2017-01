3. Handball-Liga : „Wölfe“ setzen auf ihre Heimstärke

1 von 1 Foto: Sieg 1 von 1

Altenholz | Als klarer Favorit gehen die Handballer des TSV Altenholz nach dem 30:27 im Spitzenspiel der 3. Liga Nord bei der HSG Nord HU heute, ab 19.30 Uhr, in ihr Heimspiel gegen den Tabellenzwölften MTV Braunschweig. Dabei konnten sie bereits das Hinspiel mit 28:24 für sich entscheiden.

„Wir dürfen uns nicht vom Tabellenplatz der Braunschweiger blenden lassen“, warnt „Wölfe“-Trainer Mannhard Bech. Die Partie in Braunschweig war bis zur 47. Minute ein wahrer Kraftakt. „Auch im Heimspiel rechne ich mit einer engen Kiste,“ sagt Bech. Die Braunschweiger haben zuletzt eine starke Serie hingelegt und aus den letzten drei Spielen 5:1 Punkte geholt. Mit Volker Mudrow sitzt bei den Gästen ein Trainer mit Erstligaerfahrung auf der Bank.

Mit dem 28:24 in Braunschweig untermauerten die „Wölfe“ in der Hinrunde den 32:25-Erfolg über die HSG Nord HU und hatten danach einen Lauf von zwölf Siegen in Folge, ehe in Potsdam 35:36 verloren wurde. „Wenn wir erneut den Sieg über die HSG Nord HU untermauern können und sich daran eine lange Erfolgsserie anschließt, wäre ich durchaus zufrieden“, sagt Bech schmunzelnd. Entscheidend für einen Erfolg der „Wölfe“ wird eine solide Deckungsarbeit sein.

„Mit Sebastian Czok, Johannes und Philipp Moritz Krause hat der MTV Braunschweig ganz gefährliche Rückraumschützen, auf die wir achten müssen“, weiß der Altenholzer Coach. Diese drei waren beim klaren 33:23 des MTV über Anhalt Bernburg mit Abstand die erfolgreichsten Vollstrecker. Ansonsten ist der MTV ausgeglichen besetzt. „Volker Mudrow hat aus dem Aufsteiger eine sehr homogene Mannschaft gemacht“, lobt Bech die Arbeit seines Kollegen, die sich nun langsam auszahlt.

Der TSV Altenholz kann gegen den Tabellenzwölften nicht nur das erfolgreiche Team vom vergangenen Wochenende aufbieten. Mit Jannick Boldt ist ein Langzeitverletzter wieder in die Mannschaft zurückgekehrt und wird seine ersten Einsatzzeiten seit langer Zeit wieder bekommen. „Wenn wir weiter ganz vorne bleiben wollen, müssen wir unsere Heimspiele gewinnen“, erwartet Bech, dass seine Mannschaft alles daransetzen wird, ihre Siegesserie zu Hause weiter fortzusetzen.



erstellt am 28.Jan.2017 | 06:00 Uhr