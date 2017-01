Winterstrassenlaufserie : Weltklasse-Ruderer hängt Läufer ab

vergrößern 1 von 4 Foto: Binder 1 von 4





Altenholz | Die Laufsaison 2017 ist eröffnet. Mit dem ersten Lauf der 7. Winterlaufserie im Dänischen Wohld begannen über 220 Aktive das neue Sportjahr und holten sich den ersten Schwung für die weiteren sportlichen Herausforderungen der frisch angebrochenen Saison. An einem grauen, aber trockenen Januartag fanden die Sportler in Altenholz-Klausdorf unerwartet gute Laufbedingungen vor. Nachdem in den Tagen vor dem Rennen noch zunächst klirrende Kälte und dann sogar extreme Eisglätte das Laufen beschwerlich oder gar unmöglich gemacht hatten, ließen die trockenen und windstillen Bedingungen bei leichten Plusgraden eine ungebremste Tempojagd auf dem Asphalt zu.

„Wenn der Lauf einen Tag früher gewesen wären, hätten wir ihn ausfallen lassen müssen“, erklärt Organisator Uwe Cizinski und verweist auf die spiegelglatten Straßen des Vortages. Das Tauwetter ermöglichte den Veranstaltern vom TSV Altenholz dann aber doch, den Aktiven einen risikolosen Lauf auf der 5 km langen Runde zwischen dem Gemeindezentrum, Dataport und dem Altenholzer Friedhof anbieten zu können. „Die Bedingungen waren eigentlich sogar richtig gut“, stellt auch der Eckernförder Nico Rinkens nach seinem Saisoneinstieg fest und war sich in dieser Einschätzung mit den meisten Mitstreitern einig.

Die sportliche Form, die günstigen Bedingungen dann auch für die Jagd nach Bestzeiten zu nutzen, hatten so früh im Jahr indes nur wenige Athleten schon in den Beinen. Vorläufige persönliche Saisonbestleistungen liefen beim ersten Rennen des Jahres dennoch natürlich alle Starter auf der nun offiziell vom Leichtathletik-Verband vermessenen Strecke rund um Altenholz-Klausdorf. Da die Vorjahressieger der A-Serie dieses Mal fehlten, bot sich einem Quereinsteiger die unverhoffte Chance, der Konkurrenz davonzulaufen.

Nach exakt 36 Minuten rannte mit dem 29-jährige Kieler Benjamin Reuter ein Mann als Erster über die Ziellinie, der seine größeren Erfolge in einer anderen Sportart erzielt. Reuter zählt zu den stärksten Indoor-Ruderern der Welt und hält auf dem Ruder-Ergometer sogar die Weltbestzeit über die Halbmarathondistanz. „Für die kurzen Ruderstrecken im Gewässer fehlt mir etwas Kraft in den Armen, aber auf den langen Strecken zählen mehr die Ausdauer und die Beine“, erklärt der athletische Kieler, der in Altenholz mit kraftvollen Schritten die Laufspezialisten hinter sich ließ. Seinen guten Trainingszustand konnte Reuter auch schnell erklären. „Im Winter ist im Indoor-Rudern Hochsaison, und in 14 Tagen steht ein hochkarätiges Ultrarennen im Rudern an. Daher bin ich derzeit täglich im Training. Ich mache dann im Sommer immer Pause, da es mir dann oft zu warm ist“, sagt der Sieger des Auftaktlaufs der Winterserie.

Beim 10-km-Rennen der A-Serie setzte sich Reuter zu Beginn der zweiten Runde etwas von seinen Mitstreitern ab und lief nach 36:00 Minuten knapp vor Jan Oelerich (DT Swiss Factory Team; 36:15 Min.) und Michael Keil (VfL Bokel; 36:20 Min.) über die Ziellinie. Im Kampf um den fünften Platz lieferten sich mit Nico Rinkens (Eckernförder MTV; 37:32 Min.) und Patrik Stein (Borener SV; 37:34 Min.) zwei ausdauerstarke Läufer aus der Region ein spannendes Kopf-an-Kopf-Duell, das der Triathlet aus dem Ostseebad knapp für sich entschied.

In der weiblichen Konkurrenz ließ Jessika Ehlers (LG Zippels-Runaways) ihren Mitstreiterinnen keine Chance und geht bereits mit einem guten Zeitpolster in die nächsten Rennen der Winterserie, die am 22. Januar (15 km) und 5. Februar (21,1 km) anstehen. Die 20-jährige Kielerin gewann in starken 39:22 Minuten vor der mehrfachen Seriensiegerin Verena Becker (SG Kronshagen-Kiel; 42:30 Min.) und Katja Hameister (LG Powerschnecken Kiel; 46:47 Min.). Anja Heil vom Eckernförder MTV lief nach 47:48 Minuten als Fünfte ins Ziel.

Den 5-km-Lauf der B-Serie gewann der Eckernförder Philipp Grotrian in 17:35 Minuten unangefochten vor Bjarne Semmler (VfL Bokel; 19:47 Min.) und Boris Sendker (TuS Holtenau Kiel; 20:15 Min.). In der weiblichen Konkurrenz behielt Nachwuchstalent Sarah Dohse (USC Kiel) in 19:57 Minuten die Nase vorn. Verena Diezmann (LTV Kiel-Ost; 22:47 Min.) und Jette Klage (Bornhöved; 23:04 Min.) folgten auf den weiteren Podiumsplätzen.

Die Laufserie wird am 22. Januar mit den Läufen über 15 km (A-Serie), 10 km (C-Serie) und 5 km (B-Serie) fortgesetzt. Auch wer den ersten Lauf verpasst hat, kann die verbleibenden Startgelegenheiten noch nutzen, um die Form zu testen. Voranmeldungen für das zweite Rennen der Serie sind noch bis kommenden Sonntag online möglich unter

www.ceventours.de.



von npb

erstellt am 11.Jan.2017 | 06:00 Uhr