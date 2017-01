Handball-Kreisoberliga Förde : Viele Sorgen beim Wohld-Trio

vergrößern 1 von 3 Foto: Schinke 1 von 3

Gettorf | Für die drei Teams in der Handball-Kreisoberliga Förde der Männer aus dem Dänischen Wohld verlief die bisherige Saison alles andere als optimal. Kurz vor Abschluss der Hinserie sieht die Bilanz der drei Teams aus Dänischenhagen, Gettorf und Altenholz alles andere als gut aus. Der MTV Dänischenhagen als Siebter hat noch die beste Ausgangsposition. Für den Gettorfer TV als Zehnter und für Schlusslicht TSV Altenholz III geht es in der Rückserie nur darum, bessere Resultat einzufahren, um den Klassenerhalt zu sichern.





MTV Dänischenhagen

Der MTV war mit der Zielsetzung angetreten, einen Platz zwischen eins und drei und somit den Aufstieg anzupeilen. „Für uns lief die Hinserie bisher ziemlich durchwachsen. Wir konnten durch viele Ausfälle, sei es durch Verletzung, Krankheit oder beruflicher Art in vielen Spielen nicht unsere stärkste Besetzung aufbieten“, sieht MTV-Trainer Thomas Waldeck in den Ausfällen den Grund, warum seine Mannschaft bisher nur drei Siege – über Altenholz III, den Gettorfer TV und die HSG Eidertal – einfahren konnte. Dazu kamen zwei Unentschieden gegen den Heikendorfer SV und beim TSV Klausdorf.

„Nach der Winterpause wollen wir uns konsolidieren und von Platz sieben weiter nach vorne durchstarten“, ist der MTV-Coach davon überzeugt, dass in seiner Mannschaft spielerisch noch sehr viel mehr steckt, als sie bisher zeigen konnte. Die Formschwankungen erklärt Waldeck mit den vielen Ausfällen. „Wenn wir endlich wieder alle Spieler beisammen haben und auch miteinander trainieren können, glaube ich, dass unsere Leistung weiter ausbaufähig ist“, so Waldeck, der sogar glaubt: „Gelingt es uns, unser volles Leistungsvermögen abzurufen, haben wir auch gegen den großen Favoriten TSV Plön eine Chance.“ Das erste Spiel nach der Pause hat der MTV am 15. Januar bei der HSG 24109. Ende des Monats kommt dann eine ganz entscheidende Woche auf das Waldeck-Team zu. Innerhalb von sieben Tagen hat der MTV drei Heimspiele in Folge, unter anderem am 4. Februar gegen Tabellenführer TSV Plön.





Gettorfer TV

Der Gettorfer TV war in dieser Saison bisher vom Verletzungspech gebeutelt. „Seit dem Auftaktspiel gegen den TSV Kronshagen II haben wir nicht einmal – auch nur ansatzweise – in Bestbesetzung spielen können“, nennt GTV-Spieler Finn Hahnewald einen Grund, weshalb es beim 33:23-Auftakterfolg über den TSV Kronshagen II blieb. Immer wieder musste der GTV auf Gerrit Herforth, Gunnar Westphal, Jonas Goos, Hahnewald selbst und andere Spieler verzichten. So lag die Last auf den Schultern ehemaliger oder sogar noch aktueller A-Jugendlicher. Hervorzuheben ist dabei besonders Brian Lübker, der sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellte und eine starke Hinserie spielte.

„Erstes Ziel ist – und muss es sein –, die Klasse zu erhalten. Außerdem will ich die jungen Spieler stetig weiter an das Niveau der Liga heranführen“, möchte GTV-Trainer Jörgen Danielsen möglichst ein blindes Verständnis unter den Spielern erarbeiten. „Durch die vielen Ausfälle in der Hinserie sind wir derzeit weit hinter unserem Plan zurück“, hofft der GTV-Coach auf eine wesentlich bessere Rückserie mit deutlich weniger Ausfällen. Im neuen Jahr könnten von der derzeitig fehlenden Spielern die ersten wieder zurückkehren. Gerrit Herforth und Finn Hahnewald planen ihr Comeback im Januar. Jonas Goos wird etwas später folgen. Lediglich mit Gunnar Westphal ist so schnell nicht zu rechnen. Er wird wohl bis Ende der Saison ausfallen. Der Gettorfer TV geht davon aus, sich von Platz zehn etwas weiter nach vorne schieben zu können, da in der Kreisoberliga bis auf Tabellenführer TSV Plön jeder jeden schlagen kann. Bis zum Saisonende möchte der Gettorfer TV gerne auf einen einstelligen Platz vorrücken.





TSV Altenholz III

04.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Der TSV Altenholz III war bereits davon ausgegangen, dass es schwer werden würde, den Klassenerhalt zu schaffen. So kam es auch. In der Hinserie lief nicht viel glatt, obgleich das Team Heimsiege über die HSG 24109 und Mönkeberg/Schönkirchen III einfahren konnte. „Die 23:25-Niederlage im Nachbarschaftsduell beim Gettorfer TV war denkbar knapp. In Gettorf war mehr drin“, sagt der erfahrene TSV-Spieler Torsten Kinzig. Trotz des letzten Tabellenplatzes sind die Altenholzer mit dem bisherigen Verlauf der Saison nicht komplett unzufrieden. „Wir sind zwar Schlusslicht, doch bis zum rettenden neunten Platz sind es gerade einmal zwei Punkte“, glaubt Kinzig fest daran, dass seine Mannschaft den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen kann. Viel wird davon abhängen, ob in Zukunft stets alle wichtigen Spieler dabei sein können. Besonders Routinier Andreas Sell ist mit seinen Toren aus dem Rückraum extrem wichtig für den TSV Altenholz III. Den Startschuss in die Rückserie gibt es am 15. Januar mit dem Heimspiel gegen den Preetzer TSV II, gegen den es zum ersten Duell der Saison kommt. Es folgt ein weiteres Heimspiel gegen den TSV Klausdorf, ehe es Ende Januar zum Spitzenreiter TSV Plön geht.