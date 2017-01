1 von 1 Foto: Machau 1 von 1

Owschlag | Im Mai vergangenen Jahres hat Olaf Keck das Traineramt der Drittliga-Handballerinnen der HG OKT von seinem Vorgänger Vagn Hansen übernommen. Nach Abschluss der Hinrunde belegt die Handball-Spielgemeinschaft aktuell den siebten Platz hinter Aufsteiger HSG Jörl-DE Viöl. Gegenüber der EZ zieht Keck eine Zwischenbilanz.

Herr Keck, sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

Olaf Keck: Ich bin nie zufrieden. Zufriedenheit würde Stillstand bedeuten und ist damit kontraproduktiv. Mein Ziel ist es, dass sich meine Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Allerdings kann ich nicht sagen, dass ich mit dem Saisonverlauf unzufrieden wäre. Unsere Leistungskurve steigt stetig. Bei Übernahme meiner Mannschaft im Mai vergangenen Jahres hatte ich großes Potenzial gesehen – und dieses hat sich bewahrheitet. Wir sind allerdings noch nicht so weit entwickelt, dieses Potenzial vollständig abrufen zu können.



Als Sie die Mannschaft von Vagn Hansen übernommen hatten, klappte schon nach kurzer Zeit alles sehr gut. Trainingsspiele und Turniere wurden erfolgreich absolviert, sodass auch Trainer von Ligakonkurrenten Ihr Team als Titelaspiranten sahen. Wie erklären Sie sich, dass die Mannschaft mit Saisonstart ihren eigenen Ansprüchen teilweise nicht gerecht wurde und selbst gut laufende Punktspiele noch aus der Hand gab?

Ganz erklären kann ich das nicht. Jede Spielerin hat große Leistungsansprüche an sich. Entscheidend für unseren Einbruch sehe ich aber, dass wir im ersten Saisonspiel gegen Buxtehude mit einem dicken Dämpfer von 25:33 zu Hause unterlagen. Damit kamen einige Spielerinnen nicht zurecht. Sie hatten sich viel vorgenommen und konnten ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Daraus entstand eine große Unzufriedenheit, die sich bis zum Spiel gegen die HSG Jörl-DE Viöl hinzog. Dieses Derby, das wir 26:33 verloren, war quasi der negative Höhepunkt. Anschließend ging es aber bergauf, wohl auch, weil wir im Training besonders die Abwehr in den Vordergrund stellten. Das trug dazu bei, uns als Mannschaft zu finden.



Die HG OKT zählt zu den erfahrensten Mannschaften der 3. Liga. Trotzdem drängt sich der Eindruck auf, dass eine echte Führungsspielerin fehlt. Liegt das an dem Weggang von Svenja Pahl und Kristin Machau, die zu dieser Saison zum Ligakonkurrenten HSG Jörl-DE Viöl wechselten?

Jede Veränderung kann zu Problemen führen. Davon gab es in den letzten zwei Jahren jede Menge. Zunächst die Gründung der SG zwischen Owschlag und Kropp/Tetenhusen mit dem Dänen Vagn Hansen als Trainer. Dann der Trainerwechsel gleich nach der Saison. Das hinterlässt Spuren. Alle müssen sich kennenlernen und aneinander gewöhnen. Das funktioniert nicht ad hoc.



Nach der Saisonvorbereitung hatten Sie Ihrer Mannschaft großes Potenzial attestiert und eine Platzierung im oberen Tabellendrittel zugetraut. So gesehen ist das bisherige Abschneiden in den Punktspielen doch eher ernüchternd, oder?

Meine Einschätzung hat sich nicht geändert. Die Mannschaft hat Potenzial. Wir haben erst eine Saisonhälfte hinter uns. Es folgen also noch elf Spiele. Bis Platz acht/neun ist noch alles offen. Leistungsschwankungen, wie fehlende Kontinuität, halte ich unter den Gegebenheiten für völlig normal. Schließlich müssen wir uns alle aneinander gewöhnen. Uns fehlt bei einem Altersdurchschnitt von 24,8 Jahren noch Abgezocktheit und Reife.



Wie hat sich die Mannschaft unter Ihrer Trainerschaft weiterentwickelt?

Eine schwierige Frage! Die Mannschaftsabwehrleistung war ein großer Baustein, den wir jetzt schon besser bewerkstelligen. Außerdem haben wir unser Handballspiel vom Kleingruppenspiel zum größeren Verbandspiel entwickelt, mehrere Auslösehandlungen werden also kombiniert und durch Kreuzbewegungen ergänzt.



Wann und wie werden Sie nach der Weihnachtspause wieder ins Training einsteigen?

Montag war Trainingsauftakt. Wir haben uns also eine wirkliche Weihnachtspause von eineinhalb Wochen gegönnt, in der die Spielerinnen individuelle Trainingspläne in Eigenregie zu absolvieren hatten. Am 10. Januar werden wir um 19.30 Uhr in Todesfelde ein Testspiel gegen den Oberliga-Sechsten SG Todesfelde/Leezen haben, ehe wir am 15. Januar gegen Buxtehude in die Rückrunde starten.



Wie prognostizieren Sie die weitere Entwicklung Ihrer Mannschaft?

Unsere Leistungskurve steigt stetig. Immerhin haben wir aus den letzten drei Punktspielen fünf Punkte geholt und uns für das Final Four am 25./26. Februar im HVSH Pokal qualifiziert. Neben den Liga-Konkurrenten Nord Harrislee, auf den wir im Halbfinale stoßen werden und Henstedt-Ulzburg, wird auch Oberligist TSV Wattenbek dabei sein.



Auf welchem Tabellenplatz wird die HG OKT am Saisonende stehen?

Wir werden noch etwa zwei Plätze gutmachen. Ich gehe von einem dritten bis fünften Platz aus. Der TV Oyten wird sich die Meisterschaft nicht nehmen lassen, weil er durch seine Reife auch enge Spiele für sich entscheidet.



Werden Sie die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren und sind darüber schon Gespräche mit den Verantwortlichen der HG OKT gelaufen?

Nein, Gespräche wurden darüber mit den HG OKT-Verantwortlichen noch nicht geführt. Deshalb möchte ich dazu noch nichts sagen.

von ull

erstellt am 05.Jan.2017 | 06:00 Uhr