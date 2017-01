7. Winterlaufserie : Uliczka enteilt den Konkurrenten

1 von 1 Foto: Binder 1 von 1

Altenholz | Auch beim zweiten Rennen der 7. Winterlaufserie im Dänischen Wohld boten sich den erneut knapp 230 Aktiven sehr gute Bedingungen für schnelle Läufe über den Asphalt in Altenholz-Klausdorf. Während die Starter der B-Serie (5 km) und der C-Serie (10 km) ein weiteres Mal auf die identische Distanz gingen, steigerten die Teilnehmer der Hauptwertung ihre Kilometer auf eine Streckenlänge von 15 km.

Im Rennen der Männer sorgte dort Steffen Uliczka dafür, dass auch beim Tempo die Schlagzahl erhöht wurde. Schleswig-Holsteins schnellster Läufer bescherte dem Rennen das sportliche Glanzlicht und lief die 15-km-Strecke so schnell wie noch kein anderer Athlet in der Geschichte der Laufserie.

Der 32-jährige von der SG Kronshagen-Kiel rannte nach schnellen 50:25 Minuten über die Ziellinie und zeigte damit eindrucksvoll, dass mit Deutschlands Top-Marathonläufer auch 2017 wieder gerechnet werden darf. Nach einer schnellen Auftaktrunde, auf der 5-km-Sieger Philipp Grotrian (Eckernförder MTV; 17:27 Minuten) noch gleichauf mitrennen konnte, drehte Uliczka weiter auf und ließ zwei noch deutlich schnellere Runden folgen, auf denen ihn seine Konkurrenten endgültig aus den Augen verloren. „Ein schöner Wettkampf vor der Haustür. Ich konnte mich gut reinsteigern und jede Runde noch was draufpacken und schneller werden“, sagt Uliczka. Die Verfolger konzentrierten sich darauf, ihre Ausgangslage in der Gesamtwertung zu verbessern.

In der Männerkonkurrenz zeichnet sich vor Finalrennen über die Halbmarathondistanz eine spannende Entscheidung ab. Michael Keil (VfL Bokel) rannte beim 15-km-Rennen nach 55:13 Minuten als Zweiter ins Ziel und verkürzte so den Rückstand auf den beim Auftakt siegreichen Kieler Benjamin Reuter, der in 55:26 Minuten Dritter wurde. In der Addition der beiden Rennzeiten trennen die beiden nur sechs Sekunden. Indoor-Ruderer Reuter, der beim Auftaktrennen die Laufspezialisten verblüfft hatte, musste dieses Mal auf den Schlusskilometern Keil vorbeiziehen lassen.

Während bei den Männern vor dem Finale Spannung garantiert ist, rennt die Favoritin in der Frauenkonkurrenz einem ungefährdeten Sieg entgegen. Nach ihrem starken Auftaktrennen zeigte sich die Kielerin Jessika Ehlers (LG Zippels-Runaways) erneut glänzend aufgelegt und ließ ihren Verfolgerinnen keine Chance. „Ich war zwar ganz gut drauf, aber mit der Zeit hätte ich nicht gerechnet. Auf den letzten Kilometern hat mich aber ein Mitläufer motiviert, der auch die Stunde knacken wollte“, berichtet Jessika Ehlers zufrieden.

Auf der 10-km-Strecke erhöhte Lokalmatadorin Petra Heinemann vom TSV Altenholz als Tagessiegerin in 47:15 Minuten ihre Chance auf einen Gesamtsieg in der C-Serie, wo in der Männerwertung mit Christian Hohenwald nach seinem zweiten Platz (39:32 Min.) im zweiten Rennen nun auch ein Sportler des Gastgebervereins die Serienwertung anführt. Schnellster Mann des Tages war jedoch Christian Hoffmann von der SG Tantalus Kiel, der nach 39:08 Minuten ins Ziel kam.

Auf der 5-km-Strecke der B-Serie baute EMTV-Läufer Philipp Grotrian mit einem erneut starken Rennen seine Führung aus. In der weiblichen Konkurrenz gewann Fenja Dibbern (Büdelsdorf) in 21:52 Minuten. Die Entscheidungen über die Seriensiege werden beim Finalrennen am 5. Februar fallen.

Alle Ergebnisse unter www.shlv.de

von npb

erstellt am 24.Jan.2017 | 06:00 Uhr