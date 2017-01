2. Floorball-Bundesliga : TSV Neuwittenbek feiert Derbysieg

1 von 1 Foto: Pillich 1 von 1

Gettorf | Am 9. Spieltag der 2. Floorball-Bundesliga Nord- West kam es in Gettorf zum Derby der gastgebenden Seahawks gegen den TSV Neuwittenbek. Beide Teams benötigten die Punkte im Kampf gegen den Abstieg dringend, doch jubeln durfte nur der TSV Neuwittenbek nach dem umkämpften 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)-Erfolg.

Die Neuwittenbeker erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach wenigen Sekunden durch Henrik Jöhnk in Führung. Der Jubel war groß, nur ließ die Antwort der Seahawks nicht lange auf sich warten. Nach einem leichten Ballverlust erzielte Benedikt Stubbe den Ausgleich und kurz darauf Kenneth Sydow sogar die Führung für die Gettorfer. Nach diesem Schock musste sich Neuwittenbek kurz neu sammeln, riss dann die Führung nach Treffern von Sebastian Bassen und Finn-Fabian Silbernagel aber wieder an sich.

Das 2. Drittel startete turbulent mit einer 2-Minuten-Strafe der Neuwittenbeker, die in Unterzahl das 3:3 durch Steffen Fuchs hinnehmen mussten. Das Spiel wurde unruhiger. Neuwittenbek handelte sich zwei weitere Zeitstrafen ein. In dieser Zeit zeichnete sich der Neuwittenbeker Torhüter Marten Zädler mit mehreren Paraden aus und hielt seine Mannschaft so im Spiel. Nach dem Verhindern einer klaren Neuwittenbeker Torchance durch Benedikt Stubbe kam es zum Penalty für den TSV. Tjorven Dethlefsen trat an und erzielte den 4:3-Pausenstand.

Im letzten Drittel war für beide Teams noch alles möglich. Nachdem Sebastian Bassen ein Zuspiel von Finn-Fabian Silbernagel zum 5:3 für den TSV im Powerplay verwertete, mussten die Gettorfer alles nach vorne werfen. Benedikt Stubbe konnte auch zum 4:5 verkürzen. Das Spiel blieb extrem spannend. Erst drei Minuten vor Schluss sicherte Silbernagel den Neuwittenbeker Sieg mit seinem Tor zum 6:4-Endstand. Gettorfs Janis Bilal Abbadi reagierte auf dieses Tor mit dem Wegtreten seines Schlägers, wofür er eine 10-Minuten-Strafe bekam.

Mit diesem Sieg konnte sich der TSV Neuwittenbek weiter von den Abstiegsplätzen absetzen und steht nun mit fünf Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz sechs.

„Es war heute ein extrem wichtiger Sieg“, bilanziert TSV-Trainer Daniel Kunze. „Nach dem starken Auftritt der Gettorfer gegen Holzbüttgen waren wir bereits gewarnt. Unser Gegner hat sich, im Gegensatz zum Hinrundenauftritt, stark verbessert. Jetzt müssen wir weiter an unserem Spiel arbeiten und noch mehr Sicherheit in unsere Abläufe bekommen. Denn die nächsten Spiele werden noch fordernder werden.“

Am 12. Februar geht es für den TSV , ab 14.30 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die DJK Holzbüttgen weiter. Die Gettorfer treten ab 15 Uhr bei Hannover 96 an.





Gettorf Seahawks: Bielenberg – Kapteina, L. Vogel, Bewarder, K. Mahmens, T. Vogel, Hansen, L. Mahmens (0+1), Y. Sydow, K. Sydow (1+0), Fleischhauer, Stubbe (2+0), Fuchs (1+0), Abbadi, Hartges, Mix



TSV Neuwittenbek: Zädler, N. Vogl – T. Dethlefsen (1+0), F. Traulsen, Charlet, Zinke, S. Bassen (2+0), Silbernagel (2+1), Bassen, Welz, B. Dethlefsen, Jöhnk (1+0), Drews (0+1), Marschke, S. Traulsen, Kaliebe (0+2)

von Stefan Gerken

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:00 Uhr