Laufsport : Startschuss für die Lauf- und Triathlonsaison rund um Eckernförde

Eckernförde | Der Frühling ist da – es wird wärmer und die Tage werden länger. Zwar haben viele Läuferinnen und Läufer auch im Winter bei Dunkelheit und Kälte die Laufschuhe geschnürt und auch schon erste Formtests absolviert. Doch die echte Lauflust kommt alljährlich so richtig erst im Frühling auf.

Auch im Altkreis Eckernförde kommen die Ausdauersportler jetzt in Fahrt und können auch gleich in heimischen Gefilden die ersten spannenden Wettkämpfe aktiv mitmachen. Im April beginnt auch zwischen Schlei und Nord-Ostsee-Kanal die Lauf- und Triathlonsaison.

Wie in den Vorjahren wird der Eckernförder Stadtlauf den Reigen der Veranstaltungen eröffnen. Der Klassiker für Läufer aller Alters- und Leistungsklassen wird am 23. April nunmehr zum 29. Mal gestartet. Auf der Innenstadtrunde stehen Läufe über 10 km, 5 km und 2 km auf dem Programm. Schon eine Woche später wird auch die Saison der Mehrkämpfer mit Ausdauer eröffnet. In Gettorf wird am 30. April der 3. Isarnhoe-Duathlon gestartet. Laufen, Radfahren und nochmals Laufen ist die Kombination, die dann zu bewältigen ist.

Der Höhepunkt des Wonnemonats Mai wird wie in den Vorjahren der Lauf zwischen den Meeren sein. Am 20. Mai werden sich wieder 700 Staffeln in zehn Etappen auf den 97 km langen Weg von Husum nach Damp machen und dabei die entscheidenden Kilometer in Schwansen absolvieren. Bei keiner anderer Laufveranstaltung nördlich des Kanals sind mehr Sportler aktiv als bei dem großen Lauf-Festival zwischen Nord- und Ostsee.

Der Gettorf-Lauf (10 Meilen / 5 km / 3 km) wird am Pfingstsonntag (4. Juni) auch wieder über 1000 Aktive animieren, sich die Laufschuhe anzuziehen. Auf den 16. Eckernförder Staffelmarathon müssen die Laufteams 2017 eine Woche länger warten als gewohnt, aber am 18. Juni treffen sich dann wieder Lauffreunde aus über 150 Staffeln am Borbyer Ufer, um zehn Mal die 4,2-km-Runde zu rennen.

Ein kleiner Ausflug über die Schlei wird Anfang Juli die Gelegenheit zu Starts bei spannenden Läufen bieten. Der Stadtlauf „Kappeln Rund“ (2. Juli) und die Borener Meile (7. Juli) werden zur Tempojagd auf dem Asphalt animieren. Südlich der Schlei steht indes im Juli der Triathlon ganz hoch in Kurs. Am 9. Juli steht die Premiere des neuen „OstseeMan113“ in Damp an. Beim Wettkampf über die halbe IronMan-Distanz werden 1,9 km in der Ostsee geschwommen, 90 km durch Schwansen geradelt und anschließend ein Halbmarathon rund um Damp gerannt. Über 500 Einzelstarter haben bereits ihre Anmeldung abgegeben.

Zwei Wochen nach dem OstseeMan113 geht es in Eckernförde erneut ins Meer. Beim 5. Ostseetriathlon finden dann die Triathlonfreunde, denen die Distanz in Damp noch eine Nummer zu groß ist oder die es lieber kurz und schnell mögen, die Chance zum Start über die Jedermann-Distanz (0,5 km – 18 km – 5 km). Für die Jugendlichen stehen am Binnenhafen zudem altersgemäße Distanzen auf dem Programm.

Eine spezielle Delikatesse ganz eigener Art wird am 29. Juli dem sportlichen Sommer im Altkreis noch ein Sahnehäubchen aufsetzen. In Kosel wartet dann die 6. Auflage des Schwansen-Mans, bei dem mit mehrfachem Wechsel zwischen dem Schwimmen in Bültsee, Langsee und Schlei und dem Laufen zwischen Kosel und Missunde eine landesweit einzigartige Wettkampfvariante angeboten wird.



Terminübersicht

April

23. April: 29. Eckernförder Stadtlauf

Distanzen: 10 km/ 5 km/ 2 km.

Internet: www.eckernfoerdermtv.de



30. April: 3. Isarnhoe-Duathlon

Distanzen: 3 km -15 km - 5 km und Jugendstrecken.

Internet: www.tri-dw.de





Mai

20. Mai: 12. Lauf zwischen den Meeren

(von Husum nach Damp)

Distanz: 97 km Staffellauf.

Internet: www.laufzwischendenmeeren.de







Juni

4. Juni: 17. Gettorf-Lauf

Distanzen: 16,1 km/ 5 km / 3 km.

Internet: www.gettorf-lauf.de



18. Juni: 16. Eckernförder Staffelmarathon.

Distanzen: 10x4,2 km/ 2 x 21,1 km.

Internet: www.eckernfoerdermtv.de





Juli

2. Juli: 11. Stadtlauf Kappeln Rund

Distanzen: 10 km/ 6 km.

Internet: www.tsv-kappeln.de



7. Juli: 27. Borener Meile

Distanz: 1,6 km.

Internet: www.schleilauf.de



9. Juli: 1. OstseeMan-Triathlon 113

Distanzen: 1,9 km - 90 km - 21,1km.

Internet: www.ostseeman.de



23. Juli: 5. Eckernförder Ostseetriathlon.

Distanzen: 0,5 km - 18 km - 5 km und Jugendstrecken.

Internet: www.eckernfoerdermtv.de



29. Juli: 6. Schwansen-Man in Kosel

Distanzen: 3 km Schwimmen /14 km Lauf.

Internet: facebook-Gruppe „Schwansenman 29. Juli 2017“







Oktober

15. Oktober: 27. Büdelsdorfer Eiderlauf.

Distanzen: 11,1 km/ 5,8 km.

Internet: www.sg-athletico-buedelsdorf.de







November

19. Novemb. 30. Lila-Eule-Cross.

Distanzen: 1,4 km bis 5,4 km/10,8 km.

Internet: www.schleilauf.de