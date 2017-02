Wahl Sportler des Jahres : Sportlerwahl auf der Zielgeraden

Eckernförde | Die Wahl zur Sportlerin, zum Sportler und zum Talent des Jahres kommt in die entscheidende Phase. Noch drei Tage lang können die Leser der Eckernförder Zeitung und der Landeszeitung für ihren Kandidaten abstimmen. Bereits mehr als 700 Anrufe und SMS wurden bislang registriert.

Die Abstimmung endet am Sonntag. Am Fleißigsten wurde bisher bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres abgestimmt. Hier kristallisiert sich ein Zweikampf zwischen der führenden Golferin Anna Bejeuhr (GC Lohersand) und Karate-Kämpferin Sophie Schumacher (Fuji Yama Eckernförde) heraus.

Bei der Wahl zum Sportler des Jahres lag gestern Gettorfs Fußball-Ass Yannick Wolf vor Twisters-Basketballer Morris Brodersen und Olympia-Ruderer Lauritz Schoof, und bei der Wahl zum Talent des Jahres führt Floorballer Tjorven Dethlefsen (TSV Neuwittenbek) vor Ruderer Erik Greve (Rendsburger RV). Die Gewinner werden am Montag, 6. Februar bekannt gegeben und am 11. März in Rendsburg geehrt.

DER MODUS

Die Abstimmung zur Sportler-Wahl des Jahres findet telefonisch statt. Allen Anwärtern ist eine Telefonnummer zugeordnet. Rufen Sie die Nummer Ihres Kandidaten an (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen). Sie können auch per SMS abstimmen (50 Cent pro SMS). Schicken Sie die SMS an 52020 mit dem Text: sport rd xx (xx steht für die Zahl Ihres Favoriten (01 bis 15), bitte Leerzeichen zwischen sport und rd sowie rd und Zahl beachten. Die Nummern sind freigeschaltet. Die Wahl läuft bis zum 05. Februar 2017 (einschließlich).

DIE KANDIDATEN

Sportler des Jahres:

Yannick Wolf Tel. 0137808400714 01 SMS: 52020 sport rd 01

Giacomo Gellert Tel. 0137808400714 02 SMS: 52020 sport rd 02

Florian Kahllund Tel. 0137808400714 03 SMS: 52020 sport rd 03

Lauritz Schoof Tel. 0137808400714 04 SMS: 52020 sport rd 04

Morris Brodersen Tel. 0137808400714 05 SMS: 52020 sport rd 05



Sportlerin des Jahres:

Sophie Schumacher Tel. 0137808400714 06 SMS: 52020 sport rd 06

Raphaela Steffek Tel. 0137808400714 07 SMS: 52020 sport rd 07

Anna Bejeuhr Tel. 0137808400714 08 SMS: 52020 sport rd 08

Johanna Claußen Tel. 0137808400714 09 SMS: 52020 sport rd 09

Nele Mielke Tel. 0137808400714 10 SMS: 52020 sport rd 10



Talent des Jahres:

Tjorven Dethlefsen Tel. 0137808400714 11 SMS: 52020 sport rd 11

Lotta Petersen Tel. 0137808400714 12 SMS: 52020 sport rd 12

Erik Greve Tel. 0137808400714 13 SMS: 52020 sport rd 13

Janne Ohrt Tel. 0137808400714 14 SMS: 52020 sport rd 14

Nick Rother Tel. 0137808400714 15 SMS: 52020 sport rd 15

(50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. teurer. Jede SMS 50 Cent.)

von Torsten Peters

erstellt am 03.Feb.2017 | 06:00 Uhr