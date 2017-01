Handball-Kreisoberliga : Schwerer Start ins neue Jahr für das Altkreis-Trio

1 von 1 Foto: Pil 1 von 1

Dänischenhagen | Der Start ins neue Jahr ist für die Handballer aus dem Dänischen Woldt in der Kreisoberliga Förde alles andere als leicht. Während der TSV Altenholz III zu Hause den Tabellenzweiten Preetzer TSV II empfängt, muss der MTV Dänischenhagen zur HSG 24109 und der Gettorfer TV zum THW Kiel III reisen.

THW Kiel III – GettorferTV Sbd., 19.30 Uhr

Die Kieler haben sich nicht von ungefähr auf Platz zwei vorgekämpft. Der THW hat bisher lediglich beim Heikendorfer SV deutlich verloren, sich aber gegen die direkte Konkurrenz um die Meisterschaft, den TSV Plön und auch dem Preetzer TSV II, sehr gut verkauft und nur knapp verloren. Der Gettorfer TV muss schon über sich hinauswachsen, will er die Punkte beim THW III holen. Es wird aber auch davon abhängen, ob von den derzeit noch verletzten Spielern bis zum Sonnabend, noch welche wieder fit werden.

HSG 24109 – MTV Dänischenhagen So., 14.45 Uhr

„Wir müssen langsam Punkte sammeln, um nicht abzurutschen“, sagt MTV-Betreuer Wolfgang Dubercke. Vom Tabellenstand her ist seine Mannschaft beim Tabellenzehnten HSG 24109 durchaus favorisiert, doch der MTV hat derzeit personelle Probleme. So werden weiterhin die Langzeitverletzten Marcel Otto und Torwart Mitja Voigtsberger ausfallen. Ebenfalls noch verletzt ist Jan Notka. Er wird ebenso wie Florian Schäfer, der sich im Urlaub befindet, am Sonntag nicht mit dabei sein können. „Wir haben die Zeit genutzt und sehr intensiv trainiert“, glaubt Dubercke, mit mannschaftlicher Geschlossenheit einiges ausrichten zu können.

TSV Altenholz III – Preetzer TSV III So., 17.15 Uhr

„Wir sind in dieser Partie alles andere als Favorit und können deshalb unbeschwert aufspielen“, geht TSV-Spieler Torsten Kinzig davon aus, den Gast vielleicht überraschen zu können. Denn anders als noch zuletzt ist der TSV Altenholz III personell relativ komplett. „In eigener Halle wollen wir versuchen, unseren Heimvorteil zu nutzen, um endlich wieder einmal Punkte einzufahren“, hofft Kinzig auf eine starke Leistung wie beim 28:27 über die HSG Mönkeberg/Schönkirchen II oder auch in den Spielen gegen die Nachbarn Gettorfer TV und MTV Dänischenhagen. Mit solcher Leistung könnten die Altenholzer eventuell für eine Überraschung sorgen.





von bel

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:00 Uhr