Offt-Team hat Verfolger MTV Lübeck zu Gast

Es geht um die Tabellenführung in der Handball-Landesliga Süd der Männer, wenn morgen Spitzenreiter TSV Altenholz II, ab 16 Uhr, Verfolger MTV Lübeck zu Gast hat. Die Lübecker haben zwei Punkte Rückstand. „Wir wollen in unserem letzten Spiel der Hinrunde dort anknüpfen, wo wir im Dezember aufgehört haben“, freut sich nicht nur das Altenholzer Trainergespann Sebastian Offt und Andreas Sell auf das Topspiel. Die gesamte Mannschaft fiebert dem Kampf um die Tabellenspitze entgegen. „Wir haben in den vergangenen drei Wochen toll trainiert und hatten eine optimale Vorbereitung“, hofft Offt, dem Gast aus Lübeck das eigene Spiel aufzwingen zu können. Einfach wird es nicht, denn die Lübecker haben einige erfahrene Spieler, wie Paul und Robert Kasza dabei. Gerade auf den Angriff des MTV, der hinter Altenholz II und der HSG Tills Löwen die drittmeisten Tore erzielt hat, werden die Altenholzer achten müssen. Pech für den TSV ist, dass sich Linksaußen Benjamin Mück im Trainingsspiel am Dienstag verletzt hat und ausfällt.





