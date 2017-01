Boxen : Neue Box-Trainer für den BC 78

1 von 1 Foto: Korth 1 von 1

Eckernförde | Zielgerichtet auf das 40-jährige Vereinsjubiläum im nächsten Jahr verstärkt der Box Club 78 Eckernförde seinen Trainerstab, so plant es BC-Vorsitzender Hartmut Jessen bereits in diesem Jahr. „Erfreulicherweise haben sich unsere Eigengewächse Iwan Moor und Endrit Djafa bereit erklärt, die DOSB-Trainerausbildung zu absolvieren und bis zum Mai diesen Jahres die 120 Stunden fachlich und überfachlich in Angriff zu nehmen“, freut sich Jessen über die Motivation der beiden zum angestrebten Box-Lizenzerwerb.

Dabei kann der 29-jährige Iwan Moor, der im Beruf zum Gebietsleiter einer Dienstleistungsfirma aufgestiegen ist, als Quereinstieger von seiner Trainerassistenz bei Hartmut Jessen profitieren, und Abiturient Endrit Djafa (19) ist das Lernen sowohl in der Schule als auch in der absolvierten Fahrausbildung nicht fremd. Die beiden Trainer-Kandidaten werden dann das bewährte Trainerteam mit Mario Lorentsen, der seit nunmehr zehn Jahren Boxunterricht erteilt, Iwan Rudi, der seinen Studienaufenthalt in China erfolgreich beendet hat, und „Trainer-Vater“ Hartmut Jessen wieder zur Seite stehen.

Gemeinsam ist den fünf Funktionsträgern die Vorgabe vom Vorsitzenden Jessen: „Unser ehrenamtliches Hobby muss Spaß bringen, und auch beim Training müssen wir Spaß und Freunde an der gemeinsamen körperlichen Ertüchtigung im Kreise Gleichgesinnter haben.“ Die schon heute sehr gut besuchten Trainingszeiten des BC 78 Eckernförde zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung finden dienstags und donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr in der Sporthalle der Pestalozzi-Schule statt, außerdem sonnabends und sonntags ab 16 Uhr nach Absprache.

von hek

erstellt am 12.Jan.2017 | 06:00 Uhr