Handball-Kreisoberliga : MTV hofft auf Bonuspunkte

Dänischenhagen | Gute Chancen, sich im Tabellenmittelfeld der Handball-Kreisoberliga Förde der Frauen festzusetzen, hat der MTV Dänischenhagen. Das Team von Trainer Per Bartz empfängt den Tabellenzweiten HSG Mönkeberg-Schönkirchen II. Auf eine Wiederholung des Hinspielerfolges hofft die HSG Gettorf/Osdorf in Preetz.



MTV Dänischenhagen – HSG Mö-Schö II So., 14.05 Uhr



Preetzer TSV II – HSG Gettorf/Osd. So., 15 Uhr

„Im Hinspiel war meine junge Mannschaft noch zu blauäugig“, sagt MTV-Trainer Per Bartz. Dennoch wäre seinem Team beim 24:26 beinahe eine Überraschung gelungen. Der Coach hofft, dass seine Mannschaft mittlerweile gereift ist. „Wir lagen im Hinspiel früh mit acht Toren zurück, haben uns dann erheblich gesteigert und uns herangekämpft“, erinnert sich Bartz. „Wenn wir zu Hause genauso konzentriert spielen, könnten wir zwei Bonuspunkte im Abstiegskampf einfahren.“ Bis auf Natalie Grabowski und Karla Stegemann sind alle Spielerinnen einsatzbereit.„Der Preetzer TSV II hat sich seit unserem 20:17-Hinspielerfolg erheblich steigern können“, hat HSG-Trainer Michael Thimm sein Team gewarnt, die Aufgabe in Preetz zu leicht zu nehmen. „Was dabei herauskommt, wenn wir den Gegner nicht ernst genug nehmen, haben wir am vergangenen Wochenende gegen die SG Lütjenburg/Dannau gesehen“, sagt Thimm, der von seinem Team eine Leistungssteigerung gegenüber dem vergangenen Wochenende erwartet. Der HSG wird in Preetz nur die weiterhin verletzte Lena Danielsen fehlen.