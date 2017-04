Reiten : Jule-Marie Holz gewinnt die Dressur-Prüfungen der Klassen E und A

vergrößern 1 von 2 Foto: tüxen 1 von 2

Felm | Mit dem traditionellen Reitertag, zu dem der Reit- und Fahrverein Felm unter der Leitung des 1. Vorsitzenden, Thomas Stahl, in die Halle der Reitanlage Mumm in Felmerholz einlud, wurde die Indoor-Saison abgeschlossen. „Die Beteiligung mit 70 Nennungen und 30 Pferden war sehr gut“, erklärt die Meldestellenleiterin Katja Ralfs, die auch mit den guten Leistungen der überwiegend Jugendlichen mehr als zufrieden war.

Die erfolgreichste Reiterin dieses Turniers war Jule-Marie Holz auf Ulentia (TG nach Maas), die sowohl den Dressur-Wettbewerb Kl. E mit der Wertnote 7.50 vor Jennifer Goletz auf Calendula (7.20; RuFV Felm), sowie die Dressur-Reiterprüfung Kl. A (7.00) vor Anna-Lena Hoffmann auf Coffifee (6.20; RuFV Felm) für sich entschied. Mit beeindruckender Leistung gewann Anna Lampe auf Bo (RuFV Felm) mit der Wertnote 7.50 die Stil-Springprüfung Kl. E vor Nieke Wolk auf Arabella (6.70; PSV Dreikronen/Kiel), die die anschließende Springprüfung Kl. E mit null Fehlern in 31,06 Sekunden und deutlichem Vorsprung vor Julia Berger auf Merry Lee (0/36,07).

Der Sieg des einfachen Reiter-Wettbewerbs ging nach Dänischenhagen an Ronja Tank auf Dean mit der Wertnote 7.50, während Stina Gudlowski auf Urmel (RuFV Felm) im Springreiter-Wettbewerb die Nase vorn hatte. „Es war ein nettes, kleines Turnier und hat viel Spaß gemacht“, resümiert Richterin Kirsten Denkert (Kiel) zufrieden.

Die Prüfung Nummer sieben, Sportstafette Jump and Run, kam ausgesprochen gut beim Publikum an. Zunächst musste ein Reiter mit Pferd den Parcours bewältigen und im Ziel übernahm ein Läufer die Gerte als Staffelstab, um dann zu Fuß die Hindernisse hinter sich zu bringen. Hier siegte Merle Heisch auf Sturmvogel mit Jette Glage (RuFV Segeberg) vor Malin Janne Simons auf Aleshanee mit Anja Röndigs (RV Am Wittensee).

Das große Sommer-Reitturnier des RuFV Felm findet über drei Tage vom 28. bis 30. Juli 2017 mit dem Finale Champ-Mannschafts-Trophy in Felmerholz statt.