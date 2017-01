3. Handball-Liga : Hinspiel-Pleite ist „Wölfen“ noch ein Dorn im Auge

1 von 1 Foto: jSi 1 von 1

Altenholz | In der Hinrunde der 3. Handball-Liga der Männer musste der TSV Altenholz im bisherigen Saisonverlauf lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Beim Tabellenvierten VfL Potsdam unterlagen die „Wölfe“ mit 35:36. Viel schwerer wog die Auftaktniederlage beim OHV Aurich mit 29:39. „Damals waren wir noch nicht richtig in die Saison gestartet“, sagt „Wölfe“-Coach Mannhard Bech. Das heutige Rückspiel, steht ab 19.30 Uhr unter einem ganz anderen Vorzeichen.

„Die Niederlage in Aurich war lehrreich. In den Spielen darauf waren wir ganz anders davor“, sagt Bech. Die Altenholzer haben nach der vierwöchigen Weihnachtspause allerdings wieder das Problem, in Tritt zu kommen und an die starken Leistungen der anderen Hinrundenspiele anzuknüpfen. „Leider hatten wir nur eine kurze Vorbereitungszeit“, hat Bech zudem auch weiterhin mit personellen Problemen zu kämpfen. Yannik Boldt und Patrick Starke sind weiterhin verletzt und noch nicht voll einsatzfähig. „Aus der zweiten Mannschaft können wir keine Spieler hochziehen, denn die hat selbst ein Spitzenspiel zu bestreiten.“ Dennoch werden die „Wölfe“ eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten können. Mit personellen Problemen hatten die Altenholzer auch schon in der Hinserie zu kämpfen – und haben sie dennoch bewältigt.

Der OHV Aurich konnte in den letzten Spielen vor der Weihnachtspause nicht überzeugen. Aus fünf Spielen holte er nur einen Sieg beim Schlusslicht SV Beckdorf (32:29).

„Die Bilanz spricht eigentlich für uns. Unterschätzen dürfen wir den OHV aber nicht“, sagt Bech. Seine Mannschaft will sich für die blamable Zehn-Tore-Niederlage vom Saisonstart revanchieren und ist heiß auf diesen Gegner. Im Hinspiel waren es Kevin Wendtlandt, Torben Lemke und Josip Crnic, die mit ihren Toren der Altenholzer Abwehr schwer zu schaffen machten. Diese drei torgefährlichen Angreifer müssen die „Wölfe“ unter Kontrolle bringen, wenn zu Hause die Revanche gelingen soll. Ansonsten hoffen die Altenholzer auf die Unterstützung der Fans.

erstellt am 14.Jan.2017 | 05:52 Uhr