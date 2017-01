3. Handball-Liga : HG OKT gelingt Wiedergutmachung

1 von 1 Foto: Pillich 1 von 1

Kropp | Auch ohne die erkrankten Imke Seidel und Greta Nissen haben die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT gegen SFN Vechta mit 26:18 (13:10) gewonnen und damit ihren kollektiven Fauxpas vom 16:28 in Buxtehude ausgemerzt.

Rund 120 Zuschauer hatten sich in der Kropper Geestlandhalle eingefunden. Sie wurden nicht enttäuscht. In einem Match, das durchweg von den Gastgebern diktiert wurde, war schnell klar, dass es für den bis dahin Fünftplatzierten SFN Vechta an diesem Tag nichts zu holen gab. Dabei mussten die Schleswig-Holsteiner nicht einmal ein wirklich großes Spiel zeigen. Eine solide Abwehrleistung, in der besonders Anita Ewert in Zusammenarbeit mit Sarah Jörgensen oder Caja Lübker das gefürchtete SFN-Spiel zwischen Tina Schwarz im Rückraum und der knapp zwei Meter großen Mette Müller am Kreis effektiv unterband, brachte das Angriffsspiel von Vechta quasi zum Erliegen.

Ab der zweiten Halbzeit endeten die Offensivaktionen der Niedersächsinnen sogar kläglich. Kreuzbewegungen fanden überwiegend bei 13 Metern statt, jedoch ohne in die Tiefe zu gehen und damit für akute Torgefahr zu sorgen. Dazu kam, dass HG-Torfrau Sophie Fasold mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel fand. Die aus diesen Ballgewinnen entstandenen Gegenangriffe wurden vom Gastgeber größtenteils genutzt. Dabei gelang es der HG auch, die erste oder zweite Angriffswelle dann abzubrechen, wenn dies notwendig wurde, um überlegt ins Positionsspiel zu gehen. Dieser Übersicht hatte Vechta nichts entgegenzusetzen. Während OKT bis zur Pause einen Drei-Tore-Vorsprung herausspielte, der bis zur 45. Minute Bestand hatte, drehte die HG in der letzten Viertelstunde, vor allem durch Raphaela Steffek, noch einem richtig auf. Sie nutzte die zahlreichen Angriffsfehler und Ballverluste der Gäste für ihre äußerst flink und treffsicher geführten Gegenstöße. Innerhalb von 15 Minuten gelang es dem Gastgeber so, eine Drei-Tore- in eine Acht-Tore-Führung auszubauen. Mit 26:18 konnte HG OKT den sechsten Saisonsieg feiern.

Vechtas Trainer Kai Freese war „ganz und gar nicht zufrieden mit der Angriffsleistung“ seiner Mannschaft. „Das war nicht drittligatauglich. Nur 18 Tore zu werfen, reicht selbst gegen eine nicht besonders starke Mannschaft wie die HG OKT nicht aus. Unsere Abwehr stand gewohnt sicher.“

OKT-Trainer Olaf Keck analysiert: „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Die Angriffe wurden länger ausgespielt. Das war meine Vorgabe aus der Trainingsvorbereitung – und diese wurde von der Mannschaft super umgesetzt. Unsere Abwehr zeigte sich bissig und in sich geschlossen, sodass wir Müller am Kreis nicht zur Entfaltung kommen ließen.“ Das kommende Wochenende hat das Keck-Team spielfrei. Am Sonntag, 5. Februar, fährt die HG OKT zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer TV Oyten.



HG OKT: Fasold, Lobstaedt – Ewert (4), Trceziok, Rohwer (3), Steffek (9), Peters (6/2), Detlefsen (2), Sievert, Lübker, Jörgensen (2)