Handball-Kreisoberliga : Gettorfer mit Pfostenpech

Der Start ins neue Jahr ist für die Handball-Kreisoberliga-Männerteams aus dem Dänischen Wohld alles andere als erwünscht. Alle drei Teams mussten Niederlagen einstecken. Pech hatte dabei der Gettorfer TV bei der 26:28-Niederlage nach einer starken Leistung beim THW Kiel III. Der MTV Dänischenhagen verschenkte bei der HSG 24109 nach deutlichen Führungen beim 31:33 einen möglichen Sieg. Der TSV Altenholz III stand in eigener Halle gegen den Preetzer TSV II beim 20:31 auf verlorenem Posten.





TSV Altenholz III – Preetzer II 20:31 (11:17)

Bis Mitte der ersten Halbzeit konnte Altenholz III beim 7:9 noch den Anschluss halten. „Preetz legte dann innerhalb von vier Minuten einen 5:0-Lauf hin“, berichtet TSV-Spieler Torsten Kinzig, für den diese Phase bereits so etwas wie eine Vorentscheidung war. Bis zur Pause setzte sich der Gast auf 17:11 ab. „Wir haben uns im zweiten Durchgang nicht mehr aufgebäumt“, gesteht Kinzig. Die Preetzer hatten kein Problem, die Partie locker zu Ende zu spielen.

Tore für den TSV Altenholz III: Sell (4), Konzan (3), Kinzig (3), Grabowski (3), Runge (2), Rost (2), Rubin (2) und Hinz (1).



HSG 24109 – MTV D’hagen 33:31 (11:16)

„Wir haben 50 Minuten lang die Partie klar dominiert. Was dann passierte, ist mir unerklärlich“, sagt MTV-Betreuer Wolfgang Dubberke. Der MTV legte sehr konzentriert los und nahm eine 16:11-Führung mit in die Halbzeit. Nach dem Wechsel kam der Gastgeber besser ins Spiel und kämpfte sich auf 19:19 heran, ehe der MTV in der Folge wieder auf 27:24 davonzog. „Wir haben dann einen Gegenstoß nicht verwertet. Daraufhin wurde die Mannschaft nervös“, berichtet Dubberke, der nun mit ansehen musste, wie der Gastgeber beim 29:29 nicht nur ausglich, sondern mit 33:30 die Führung übernahm. Der MTV hatte komplett den Faden verloren und fand nicht mehr ins Spiel zurück.

Tor für den MTV Dänischenhagen: Holzer (10), R. Waldeck (8), Weber (3), J. Waldeck (2), Burmester (2), Kowalski (2) und Döring (1).

THW Kiel III – Gettorfer TV 28:26 (13:14)

„Wir wollten dem THW ein Spiel auf Augenhöhe liefern. Das ist uns gelungen“, spricht GTV-Spieler Steffen Augspach von einer dramatischen, bis zur letzten Minute spannenden Partie. „In so engen Spielen sind letztlich Kleinigkeiten ausschlaggebend“, weiß Augspach, der seiner Mannschaft trotzdem eine engagierte Abwehrarbeit und ein kluges Angriffsspiel bescheinigte. Beim 26:27 hatten die Gettorfer 40 Sekunden vor dem Abpfiff die Chance zum Ausgleich, doch der Ball sprang vom Innenpfosten wieder heraus. Der THW nutzte den Gegenangriff zum 28:26.

Tore für den Gettorfer TV: Augspach (7), L. Lenschau (6), Lübker (4), Sebastian (3), Jöhnck (3), Carstensen (2) und Herforth (1).

von bel

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:00 Uhr