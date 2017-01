Eckernförde : Futsal-Kreishallenmeisterschaften: FuPa berichtet live

In Eckernförde wird am Samstag der neue Futsal-Kreismeister gesucht. Nach den beiden Vorrundengruppen mit jeweils sechs Teams kommt es zur Zwischenrunde, für die sich die jeweils ersten drei Mannschaften der beiden Vorrundengruppen qualifizieren. Die jeweils Ersten der Zwischenrunden-Gruppen treten dann im Finale gegeneinander an, die Zweiten kämpfen im Sechsmeterschießen um Platz 3.

FuPa berichtet live aus der Turnhalle in Eckernförde mit Livetickern und FuPa-TV.

von shz.de

erstellt am 07.Jan.2017 | 16:59 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen