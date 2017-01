Handball : Final Four findet in Henstedt-Ulzburg statt

1 von 1 Foto: Pil 1 von 1

Owschlag | Am 25. und 26. Februar findet das HVSH Final Four der Handball-Frauen in Henstedt-Ulzburg statt. Der Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) hat die Ausrichtung des Final Four der Frauen erneut unter den für das Viertelfinale qualifizierten Vereinen ausgeschrieben. Neben der TSV Nord Harrislee, die vor einem Jahr in heimischer Halle den Pokalsieg feiern konnte, hatte sich auch der SV Henstedt-Ulzburg um die Ausrichtung beworben. Nach der Berücksichtigung aller Kriterien beider potenziellen Austragungsorte haben sich die HVSH-Verantwortlichen in diesem Jahr für die Durchführung der Pokalspiele in Henstedt-Ulzburg entschieden.

Vor einem Jahr konnte der Drittligist TSV Nord Harrislee das spannende Finalspiel knapp mit 23:22 gegen den Ligakonkurrenten HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (HG OKT) gewinnen. In diesem Jahr treffen beide Teams bereits im ersten Halbfinalspiel am 25. Februar, um 15.30 Uhr, aufeinander. Auch im zweiten Halbfinale des Tages treffen zwei Teams aufeinander, die bereits vor einem Jahr dabei waren. Der aktuell ungeschlagene Oberligist TSV Wattenbek fordert am gleichen Tag den Drittligisten SV Henstedt-Ulzburg um 18 Uhr heraus. Am Sonntag, 26. Februar, werden das Spiel um Platz 3 um 13.30 Uhr und das Finale um 16 Uhr ausgespielt.

Neben spannenden Spielen erwartet die Besucher ein attraktives Rahmenprogramm: Zu jedem Spiel gibt es ein Tippspiel, bei dem die Gewinner Preise wie beispielsweise Bundesliga-Tickets für Spiele des THW Kiel gewinnen können. Eintrittskarten gibt es telefonisch unter 0431-6486177 oder an der Tageskasse. Weitere Informationen gibt es online auf: www.hvsh.de/FinalFour oder auf facebook unter HVSH Final Four.



von Redaktion Eckernförde

erstellt am 12.Jan.2017 | 06:00 Uhr

