Laufsport : Erster winterlicher Formtest für die Läuferszene aus dem Dänischen Wohld

Altenholz | Das Jahr 2017 und damit auch die neue Saison der Leichtathleten brechen gerade erst an und schon geht es für die Straßenläufer in der Region auch gleich zur Sache. Die winterfesten Aktiven werden am Sonntag in Altenholz schon einmal austesten, was die Beine hergeben. Zum siebten Mal wird dann die Winterstraßenlaufserie im Dänischen Wohld gestartet, mit der sich die Langstreckenläufer auf Touren bringen.

Auf der zumeist flachen Strecke durch Altenholz-Klausdorf haben die Cracks der Szene dieses Mal auch erstmals die Chance, nach neuen Bestzeiten zu streben und ganz früh in der Saison die ersten Marken zu setzen. Die 5-km-Runde wurde in diesem Jahr vom Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband offiziell vermessen und bietet somit auch die Möglichkeit, Bestzeiten und Rekorde zu erzielen. Viele Hobbyläufer werden am Sonntag allerdings wohl noch nicht in der Form sein, um Rekordlaune aufkommen zu lassen. Für sie ist die Laufserie im Dänischen Wohld eher eine willkommene Option, gemeinsam mit Gleichgesinnten sportlich durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Die Veranstalter vom TSV Altenholz und Ausrichter Uwe Cizinski von der Agentur Ceventours rechnen mit rund 200 Teilnehmern, die beim ersten Rennen die Laufschuhe schnüren wollen.

Um 10 Uhr fällt am Sportzentrum in Altenholz-Klausdorf (Klausdorfer Straße) der erste Startschuss, wenn zeitgleich die Rennen der drei verschiedenen Wertungen der Serie gestartet werden. In der A-Serie und auch in der C-Serie wird es zum Einstieg auf die 10-km-Strecke gehen, während es die Aktiven in der B-Serie dieses Mal und auch an den beiden weiteren Terminen bei einer 5-km-Runde belassen. Die Läufer der C-Serie absolvieren drei Mal einen 10-km-Lauf. In der A-Serie wird die Wettkampfstrecke dagegen jedes Mal etwas länger. Nach dem Auftaktrennen folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus am 22. Januar (15 km) und am 5. Februar (21,1 km) die weiteren Rennen der Laufserie.

Kurzentschlossene können sich am Sonntag noch bis 30 Minuten vor dem Start per Nachmeldung im Gemeindezentrum eine Startnummer sichern. Nähere Informationen gibt es online unter www.ceventours.de.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass am Gemeindezentrum nur wenige Parkmöglichkeiten bestehen, und empfehlen den sportlichen Gästen, auf den famila-Parkplatz auszuweichen.