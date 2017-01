Handball-Oberliga : Aufholjagd der HG OKT wird nicht belohnt

1 von 1 Foto: Pillich 1 von 1

Owschlag | Deutlich mit 28:37 (13:21) musste sich das Schlusslicht HG OKT um Bilke Rohwer (Foto) in der Handball-Oberliga der weiblichen Jugend B dem Tabellenvierten Buxtehuder SV geschlagen geben. Bis zum 5:5 (8.) hielt die HG OKT noch dagegen. „Wir haben dann aber den Faden verloren und sind bis zur Pause auf 13:21 zurückgefallen“, sagt Sophie Fasold, Co-Trainerin der HG. Der Grund für den Einbruch war eine nicht mehr konsequente Abwehrarbeit sowie zu überhastet abgeschlossene Angriffe. Doch das HG-Trainer-Gespann Inra Krück und Fasold konnte ihre Mannschaft in der Halbzeitpause wieder aufrichten. „Wir haben nach dem Wechsel in der Abwehr viel besser gestanden“, lobt Fasold. Die Gastgeberinnen besannen sich zudem auf ihre kämpferischen Qualitäten und konnten den Rückstand auf 27:31 (45.) verkürzen. Am Ende hatten die Gäste dann aber wieder mehr zuzusetzen und baute die Führung auf 37:28 aus.



HG OKT: Frahm, Storm – Christofzik (2), M. Bernhardt, Rohwer (3), Böhrnsen (1), Ley (8/1), Bremer (9/3), Christiansen, C. Bernhardt (1), Lange (4).



erstellt am 23.Jan.2017 | 06:00 Uhr