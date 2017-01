Leichtathletik-Landesmeisterschaft : Annabell Chudzinski in vier Disziplinen am Start

1 von 1 Foto: msc 1 von 1

Altenholz | Mit 561 Aktiven aus 80 Vereinen verzeichneten die U16- und U20-Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein in der Hamburger Leichtathlet-Halle eine gute Resonanz. In der U16 gab es eine getrennte, in der U20 eine gemeinsame Wertung.

In der jüngeren Alterklasse nahm der Veranstalter im Weitsprung auf Grund der Teilnehmerzahl eine Begrenzung vor. Mit Rang drei sorgte Marie Callies über 2000 m in 7:58,47 Minuten dabei für die beste Platzierung des Altenholzer Nachwuchses. Der TSV Altenholz trat in Hamburg neben Callies noch mit Annabell Chudzinski (beide U16) und Janika Jans (U20) an.

„Mit dem Abschneiden der drei Mädchen bin ich sehr zufrieden“, sagt TSV-Trainer Karsten Ralfs. Marie Callies lieferte über die 2000m eine gute Leistung ab. „Sie war ein Jahr verletzt. Das Ziel war es, unter acht Minuten zu bleiben. Das ist ihr mit einem beherzten Rennen gelungen“, lobt Ralfs den ersten Auftritt seiner Läuferin bei einer Landesmeisterschaft.

Annabell Chudzinski, E-Kader-Athletin des SHLV, hatte für die Disziplinen 60m, 60m-Hürden, Kugelstoß und Weitsprung gemeldet. Über 60m erreichte sie nach 8,64 Sekunden im Vorlauf das Finale. Mit 8,65 Sekunden kam sie dort auf Rang sechs. „Die Zeit ist in Ordnung. Wir haben zuletzt den Fokus auf die Sprintfähigkeit gelegt. Da hat sich Annabell verbessert. Sie hat den Abstand zu den vorderen Plätzen verringert“, so Ralfs. Im Weitsprung gab es für sie mit 4,56 m Rang sieben. Neuland in dieser Altersklasse war für alle Aktiven, vom Balken abzuspringen und nicht mehr aus einer Zone von 30 Zentimetern. „Das ist für alle schon eine große Umstellung. Das dauert seine Zeit. Zudem ist die Anlage in Hamburg schwierig zu springen“, ergänzt Ralfs.

Eine Umstellung wartete auch auf die Hürdensprinterinnen. Der Abstand zur ersten Hürde beträgt jetzt 8 m, zuvor 7,50 m. „Das hat schon Auswirkungen, die erst einmal verinnerlicht werden müssen“, weiß der TSV-Trainer um die Schwierigkeiten im Hürdenlauf der Altersklasse U16. Damit hatte auch Chudzinski, die eigentlich eine starke Hürdenläuferin ist, zu kämpfen. So blieb im Finale mit 10,12 Sekunden nur Rang fünf. Die Altenholzerin hatte Probleme beim Start und stieß mit dem Knie gegen die dritte Hürde. Das hatte negative Auswirkungen auf die Zeit.

In der U20 gab Janika Jans nach überstandener Verletzung ihr Comeback. Über die 60m erreichte sie den B- Endlauf. In 8,40 Sekunden lag sie damit auf Rang fünf. Über 60m-Hürden gelang ihr die Umstellung von einer Hürdenhöhe von 76 cm auf 84 cm recht gut. Im Vorlauf wurde sie in 9,67 Sekunden Dritte. Im Finale verbesserte sich Jans auf 9,55 Sekunden. Das bedeutete Rang fünf. „Die Zeit geht in Ordnung. Janika ist wieder dran“, ist Ralfs im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf optimistisch.

von rm

erstellt am 17.Jan.2017 | 06:00 Uhr