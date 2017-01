Handball-Kreisoberliga : Altkreis-Duo geht leer aus

1 von 1 Foto: Schinke 1 von 1

Gettorf | Keine Punkte konnten die HSG Gettorf/Osdorf und der MTV Dänischenhagen in der Handball-Kreisoberliga Förde der Frauen für sich verbuchen. „Wir haben gezeigt, dass wir durchaus mit den Topteams dieser Klasse mithalten können, wenn wir in Bestbesetzung antreten und Alternativen auf der Bank haben“, sagt MTV-Trainer Per Bartz zur 20:26-Niederlage bei der SG Kiel Nord. Die HSG Gettorf/Osdorf konnte gegen die SG Lütjenburg/Dannau ihren Hinspielerfolg nicht wiederholen und unterlag knapp mit 20:21.



HSG Gettorf/Osdorf – SG Lütjenburg/Dannau 20:21 (10:11)

„Wir sind furios gestartet und führten nach elf Minuten mit 6:3“, berichtet HSG-Trainer Michael Thimm. Nach einer Auszeit der Gäste war der Spielfluss seiner Mannschaft allerdings wie abgeschnitten. „Als wenn jemand der Stecker herausgezogen hat.“ Zur Halbzeit hatte der Gast schon mit 11:10 die Führung an sich gerissen. „Als wir nach dem Wechsel zum 14:14 ausglichen, keimte noch einmal Hoffnung auf“, sagt Thimm, dessen Team sich aber in der 49. Minute einem 16:19 gegenüber sah. „Wir haben in der Schlussphase noch einmal alles versucht, sind auch auf 20:21 herangekommen“, bemängelt der HSG-Coach aber auch die Vielzahl der ausgelassenen Chancen.

Tore für die HSG Gettorf/Osdorf: D. Dibbern (7), M. Dibbern (4), J. Elscher (3), Jessen (2), Baer (2), Lübker und F. Elscher (je 1)





SG Kiel Nord – MTV Dänischenhagen 26:20 (10:13)

„Wir hatten mit Daniela Kuhlmann einen starken Rückhalt im Tor“, sagt MTV-Trainer Per Bartz, dessen Team nach zehn Minuten 5:0 vorne lag. Dieser Vorsprung hielt bis zum 11:5 (18.). „Dann zeigte sich, dass wir personell nicht stark genug besetzt waren, um das Niveau weiter so hoch zu halten“, berichtet der MTV-Coach, der mit ansehen musste, wie die Gastgeber aufholten und zur Pause mit 13:10 die Führung übernahmen. Bartz: „Wir sind nach dem Wechsel zwar noch einmal auf 16:17 (38.) heran gekommen, doch dann waren wir endgültig mit der Kraft am Ende.“ Dem MTV kam zwar noch einmal bis auf 18:20 heran, doch dann zog die SG Kiel Nord uneinholbar davon.

Tore für dem MTV Dänischenhagen: Schumacher (4), Ottsen (3), Klasss (3), Kayma (3), Wenn (2), Volp (2), Lehne (2) und Schlegel (1)

von bel

erstellt am 25.Jan.2017 | 06:00 Uhr