Handball-Landesliga : Altenholz baut seinen Vorsprung weiter aus

Altenholz | Der TSV Altenholz II ist momentan das Maß der Dinge in der Handball-Landesliga Süd der Männer. Mit dem 37:32 (18:9) im Topspiel gegen Verfolger MTV Lübeck unterstrich das Team um das Trainer-Gespann Sebastian Offt und Andreas Sell seine Ausnahmestellung und vergrößerte den Abstand zu den Verfolgern auf vier Punkte.

„Besonders in der ersten Halbzeit haben wir super in der Abwehr gestanden“, lobt Offt seinen Deckungsmittelblock mit Dominik Loibl, Sascha Thamm, Daniel Thorben Jähde und Tim Rudek, der bis zur Pause nur wenige Treffer zuließ. Zudem zeigte Torwart Jan Niklas Sator eine Topleistung. Aus dieser starken Deckung heraus kamen die Altenholzer immer wieder gefährlich über die erste und zweite Welle und bauten die Führung auf 18:9 zur Pause aus.

Die Gäste aus Lübeck versuchten nach dem Wechsel, den Angriffsschwung der Altenholzer durch eine offensive Abwehr zu bremsen. So richtig gelang es aber in den ersten zehn Minuten nicht. Der TSV baute die Führung auf 23:12 (40.) aus. „Danach fehlte uns im Angriff etwas die Motivation. So haben wir die Partie locker zu Ende gespielt“, berichtet Offt. Die Altenholzer hielten ihre Gäste aber stets auf Distanz, ließen sich auch durch die aggressive Deckung der Lübecker nicht aus dem Konzept bringen und brachten die Führung letztlich sicher über die Zeit.





Tore für den TSV Altenholz II: Brüning (7/2), Rudek (7), Reinert (5/2), Timm (5), Jacobs (3), Thamm (3), Tietje (3/2), Bergemann und Loible (je 2).





von bel

erstellt am 17.Jan.2017 | 06:00 Uhr