Handball : „Wir leben von dem, was ihr macht“

Was muss ein Trainer können, um Talente fit für die Handball-Bundesliga zu machen? Welche Anforderungen stellen Proficlubs an junge Spieler? Diese und viele weitere Fragen waren eine Woche lang Thema eines Pilotprojekts des Deutschen Handballbundes (DHB). Die Flensburg Akademie war Schauplatz des ersten Zertifikat-Lehrgangs „Nachwuchstrainer Leistungssport“ unter Leitung von Jugend-Bundestrainer Jochen Beppler. Die 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle mit A-Lizenz, kamen großenteils von Topklubs wie THW Kiel, Rhein Neckar Löwen, Füchse Berlin oder SC Magdeburg. „Die Ansprüche an eine qualitativ hochwertige Ausbildung im gesamten Nachwuchsbereich aufwärts sind deutlich gestiegen“, sagt Beppler, „wir nehmen den Zeitgeist nach den Erfolgen der Bad Boys von Dagur Sigurdsson auf und wollen neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Talenten zeigen.“

Psychologie, die Nutzung neuer Medien für Training und Spielvorbereitung, Coaching und Athletik waren nur einige der Themen. Flensburg bot ideale Bedingungen zum Lernen. Beppler hob die Infrastruktur der Akademie hervor und die Möglichkeit zum unmittelbaren Einblick in die Arbeit des Handballinternats sowie in die Ausbildung der Talente der SG Flensburg-Handewitt in Junior-Team und A- bis C-Jugend. Im früheren Nationaltorhüter Jan Holpert, dem ehemaligen SG-Trainer Erik Veje Rasmussen und dem aktuellen SG-Co-Trainer Maik Machulla standen hochkarätige Handball-Experten zur Verfügung, dazu externe Expertise: Hockey-Meistertrainer Claas Henkel (Damen des Uhlenhorster HC) und Athletik-Trainer Christoph Hainc (Fußballjugend des HSV) erweiterten die Perspektive der Handballtrainer.

Das Feedback der Gruppe, die von Beppler aufgefordert war, ihr Fazit in Schlagworten zu bündeln, war begeistert. „Intensive Tage“, „lehrreich“, „coole Themen“, „Input“, „Austausch“, „Vertrauen“, „nachhaltig“ – und vieles mehr notierten die Trainer als Eindrücke.

Nur eine Frage konnte niemand beantworten: Wie verschafft man der aufopferungsvollen Arbeit der Jugendtrainer mehr Anerkennung? „Würden sie im Fußball arbeiten, könnten sie davon leben“, sagt Beppler über die Lehrgangsteilnehmer. Soweit ist man im Handball noch nicht, fast alle haben einen anderen Hauptberuf. Maik Machulla räumte ein, dass meistens „die Großen den Applaus ernten“, aber immerhin hatte der Co-Trainer von Ljubomir Vranjes ein aufmunterndes Wort für die Kollegen, die oft im Stillen wirken, parat: „Wir leben von dem, was ihr macht.“

Zuvor hatte Machulla das Anforderungsprofil der SG für junge Spieler erläutert. Er machte deutlich, wie extrem hoch die Hürden für den Sprung in den Kader des Bundesliga-Tabellenführers sind und erklärte, warum hochtalentierte Kandidaten wie Torhüter Christopher Rudeck, Rechtsaußen Lukas Blohme oder Rückraumspieler Michael Nicolaisen trotz exzellenter Ausbildung in Flensburg Umwege über andere Vereine nehmen müssen. „Die Ansprüche sind so hoch, dass wir es uns nicht erlauben können zu experimentieren“, sagt Machulla. Die Füchse Berlin hätten eine andere Ausrichtung. „Dort kann Bob Hanning drei Jugendspieler in den Kader beordern und sagen: wir gehen jetzt durch ein schwieriges Jahr. Diese Zeit haben wir nicht. Es gibt hier zu viele Leute, die Titel gewinnen wollen, Ljubo und mich eingeschlossen“, sagt der Co-Trainer.

Mehr Möglichkeiten würden der SG ein 16er-Kader in der Bundesliga und die Abkehr von der möglichen Titelentscheidung durch das Torverhältnis geben. „Wenn ein Spiel nach 40 Minuten durch ist und wir führen mit zehn Toren, könnte man Linksaußen Johannes Krüger auf das Feld schicken“, so Machullas Beispiel anhand eines der SG-Spitzentalente. „Aber Krüger ist in einem 14er-Kader gar nicht dabei und wir wollen mit 13 statt mit zehn Toren gewinnen – wegen des Torverhältnisses“, schildert Machulla das Dilemma. Aufgrund der geltenden Beschränkung habe man nicht die Möglichkeit, „junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen und sich freischwimmen zu lassen.“

Von den Nachwuchstrainern erwartet Machulla in erster Linie eine gute athletische Ausbildung der jungen Leute. „Spieltaktik lernen sie bei uns. Wir schauen uns an, ob ein Spieler groß, stark und schnell ist. Ob er körperlich in der Lage ist, einen Zweikampf gegen Tobias Karlsson zu bestehen.“ Die Neuverpflichtungen der SG für die nächste Saison, die Rückraumspieler Simon Jeppsson und Magnus Röd, beide über zwei Meter groß und über 100 Kilo schwer, erfüllten diese Voraussetzungen. „Und wir achten sehr auf die Persönlichkeit. Kann sich der Spieler über einen langen Zeitraum unterordnen, alles auf Handball fokussieren und später zur Führungspersönlichkeit werden?“ Daher, so Machulla, müsse ein Jugendtrainer auch ein guter Erzieher sein: „Er muss auf jeden Spieler individuell eingehen, Ziele vorgeben und den gemeinsamen den Weg dorthin zeigen. Das erfordert Leidenschaft und Hingabe.“

