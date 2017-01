Benefiz-Tag des Oberligisten TSV Hürup : Handball-Tag mit lauter Gewinnern

1 von 1 Foto: koberg 1 von 1

„Wahnsinn. Was für ein toller Zuspruch von allen Seiten“, war Liga-Mananger Björn Schlapkohl überwältigt vom Zuschauerzuspruch und vom Einsatz aller Beteiligten. „Man weiß nicht, wem man zuerst danken soll. Hier hat sich jeder für die gute Sache eingesetzt – Mannschaften, Trainer, Schiedsrichter, Fotografen, Kioskbetreiber, Kampfgericht und viele helfende Hände beim Auf- und Abbau“, ergänzte Schlapkohl.

Insgesamt kamen mit Einnahmen aus Tombola und Kiosk, dem Inhalt des Spendenschweins sowie mit privaten und Firmenspenden 3004,90 Euro zusammen. „Unglaublich, das übertrifft unsere Erwartungen“, so Schlapkohl, der den Betrag an das Kinder- und Jugendhospiz übergeben wird. „Was dort geleistet wird, muss gefördert werden“, so der Hüruper Team-Manager.

Zum Schnuppertag am Freitag waren mehr als 50 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren gekommen, die sich unter anderem über den Besuch von SG-Maskottchen „SiGi“ freuten. Am Benefiz-Tag standen vier Partien auf dem Programm. Die erste Frauenmannschaft (Kreisoberliga) unterlag den „Miezen“ der SG Oeversee/Jarplund-Weding (SH-Liga) 24:45. Anschließend spielte Hürups „Flaggschiff“ der Jugendarbeit, die A-Jugend (Oberliga) gegen die B-Jugend der SG Flensburg-Handewitt. Nach einer etwas verschlafenen ersten Hälfte verlief die zweite Halbzeit ausgeglichen. Endergebnis: 27:21 für die SG. Alle Teams nutzten gern die Gelegenheit, nach der Weihnachtspause wieder in den Wettkampf-Modus zu kommen.

Im dritten Spiel traf die zweite Mannschaft des TSV (Landesliga) auf die „Wölfe“ der HSG Tarp-Wanderup. Der SH-Ligist hatte personelle Probleme und verlor 30:31, machte aber gern mit. Durchweg war die Halle gut besucht, besonders beim sportlichen Höhepunkt des Tages – die Hüruper Oberliga-Mannschaft trat gegen das Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt (3. Liga) an. „So eine Aktion unterstützen wir gerne und Hürup ist zur Vorbereitung auf den Rückrundenstart ein starker Trainingsgegner“, sagte SG-Team-Manager Rainer Cordes. Die SG hatte sorfort zugesagt. Beide Abwehrreihen packten zu, im Tempospiel zeigten die Gäste ihre Stärken und gewannen 31:25. Es gab an diesem Tag ohnehin nur Gewinner. „Unseren Dank an alle, die uns unterstützt haben. Ohne ihr Mitwirken wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen“, sagte Schlapkohl und fügte hinzu „Wenn wir durch Aktionen wie diese gemeinsam anderen helfen können, haben wir viel erreicht.“

