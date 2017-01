Drittliga-Handballer erwarten den VfL Fredenbeck : DHK will eine bessere Rückrunde spielen

1 von 1 Foto: speedphotos.de 1 von 1

Nach dem gelungenen Test gegen den dänischen Erstligisten SønderjyskE, bei dem die Mannschaft von Matthias Hahn beim 27:31 eine richtig gute Figur machte, steht um 17 Uhr in der Idrætshalle das Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck an.

„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und haben uns ganz klar das Ziel gesetzt, eine bessere Rückrunde als in der vergangenen Saison zu spielen“, sagt Hahn. In der vergangenen Spielzeit brachte es DHK zwischen Januar und April lediglich auf 10:20 Punkte. „Aus der Hinrunde haben wir noch eine Rechnung mit dem VfL Fredenbeck offen, denn wir haben dort verloren“, erinnert sich der DHK-Coach an die 24:29-Pleite beim ehemaligen Bundesligisten, als seinem Team beim Stand von 22:23 in den letzten Minuten die Durchschlagskraft im Angriff fehlte.

„Mich haben die beiden letzten hohen Niederlagen in Schwerin und gegen Braunschweig sehr gewundert, denn Fredenbeck hat eine gute und solide Mannschaft und mit Maciek Tluczynski einen absoluten Routinier in seinen Reihen“, geht Hahn trotz der beiden letzten bitteren Pleiten der Gäste mit dem nötigen Respekt in die Partie gegen den Club aus dem Landkreis Stade.

Hahns Prognose: „Es treffen zwei gleich starke Mannschaften aufeinander – und wir wollen vor allem unsere Heimspiele gewinnen. Deshalb sind wir heiß, wollen Gas geben und dann sehen, wie weit wir in der Tabelle hochkommen können.“

Sowohl DHK (Achter) als auch Fredenbeck (Neunter) weisen 16:16 Punkte auf. Hahn hofft auf das Publikum: „Wir setzen auch 2017 wieder auf unsere Zuschauer. Es macht immer Spaß, wenn die Idrætshalle voll ist und eine tolle Atmosphäre herrscht.“> Damit die Besucherzahlen weiterhin stimmen, gibt es wieder ein Rahmenprogramm. Unter anderem wird DHK-Bier serviert, es gibt eine Verlosung, der Schleswiger Spielmannszug tritt auf, und die sieben- bis zehnjährigen „Girls on fire“ (Nachwuchs-Formation des Rock’ n’ Roll-Clubs Flying Saucers) zeigen ihr Können.