«Hammer!» : Loch meldet sich zurück: Sieg beim Heim-Rennen in Oberhof

Nach zahlreichen Enttäuschungen im bisherigen Winter holte sich Loch in Thüringen seinen ersten Weltcup-Sieg bei den Einsitzern in dieser Saison. «Heute und hier vor dem Publikum, Hammer!», sagte der erleichterte Loch im Anschluss der ARD. «Das ist natürlich gewaltig, hier in Oberhof zu gewinnen.»

Zweiter wurde der Gesamtweltcup-Führende Roman Repilow aus Russland, Andi Langenhan aus Suhl fuhr auf den dritten Rang. Durch den Sieg rückte Loch vor den abschließenden beiden Weltcups auf den zweiten Platz der Gesamtwertung.

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 15:47 Uhr

