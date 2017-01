Handball WM 2017 : Diese drei Kieler sind im Deutschland-Team von Trainer Sigurðsson

1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Bundestrainer Dagur Sigurðsson hat zunächst 18 Spieler für die Handball-Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Frankreich nominiert. Spätestens am Abend vor dem WM-Auftaktspiel gegen Ungarn am 13. Januar muss der Kader des Europameisters auf maximal 16 Spieler reduziert werden.

Während des Turniers sind noch zwei Wechsel mit Spielern des erweiterten 28er-Kaders möglich, der dem Weltverband IHF bereits am 12. Dezember gemeldet worden war. Trainer Dagur Sigurðsson verzichtete auf den früheren Weltmeister Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt. Diese Kieler sind im vorläufigen DHB-Aufgebot:

Andreas Wolff (THW Kiel, Tor)

Andreas Wolff ist Jahrgang 1991 und begann bei der SG Ollheim/Strassfeld. Der 1,08 Meter große Torwart wechselte 2016 von Wetzlar zu den Zebras. Wolff stand im Aufgebot der Nationalmannschaft bei der Handball-Europameisterschaft 2016 in Polen und wurde Europameister. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewann er mit der deutschen Mannschaft die Bronzemedaille.

Patrick Wiencek (THW Kiel, Kreismitte)

Wiencek ist seit 2012 beim THW Kiel – seine Handball-Laufbahn begann er aber beim MSV Duisburg. Der 1989 geborene Kreisläufer hat schon reichlich Turniererfahrung: Die Handball-Europameisterschaft 2012 war Wienceks erstes großes Turnier mit der Nationalmannschaft. Auch bei der Weltmeisterschaft 2013 war er im Kader der Nationalmannschaft und erzielte in sieben Spielen 19 Tore. Bei der EM 2016 fehlte der 2,01-Meter-Mann – war aber bei den Olympischen Spielen wieder dabei.

Rune Dahmke (THW Kiel, Linksaußen)

Rune Dahmke ist ein waschechter Kieler und begann das Handballspielen beim SV Mönkeberg. 2008 wechselte er zum THW Kiel. 2015 nahm Sigurðsson ihn im Kader der Deutschen Nationalmannschaft für den Supercup gegen Brasilien, Serbien und Slowenien auf. Sein erster Einsatz im Nationalteam war aber in der Flens-Arena: Am 6. November 2015 steuerte Dahmke beim 29:20-Sieg über Brasilien einen Treffer bei. Bei der Europameisterschaft 2016 in Polen wurde er mit der deutschen Mannschaft durch einen 24:17-Sieg über Spanien Europameister. Woher die Handballleidenschaft kommt? Dahmkes Vater Frank Dahmke war von 1981 bis 1991 ebenfalls Spieler beim THW Kiel, und ist seit Februar 2014 Mitglied im Aufsichtsrat des Vereins.

Ebenfalls als Torwart gemeldet: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin)

Ebenfalls als Feldspieler gemeldet: Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain HB), Finn Lemke (SC Magdeburg), Tobias Reichmann (KS Vive Tauron Kielce), Erik Schmidt (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Fäth (Füchse Berlin), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Jens Schöngarth (Frisch Auf Göppingen), Philipp Weber (HSG Wetzlar), Julius Kühn (VfL Gummersbach), Simon Ernst (VfL Gummersbach), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig), Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Paul Drux (Füchse Berlin).

09.Jan.2017 | 11:36 Uhr