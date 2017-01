Handball-WM 2017 in Frankreich : Deutschlands erster Gegner: Das muss man über Ungarn wissen

1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

Rouen | Heute wird es ernst: Zwei Tage nach Gastgeber und Titelkandidat Frankreich, der zum Auftakt Brasilien mit 31:16 aus der Halle fegte, greift Deutschland ins Geschehen der Handball-Weltmeisterschaft ein. Im ersten Spiel der Gruppe C trifft der Europameister in der Kindarena im nordfranzösischen Rouen auf Ungarn (17.45 Uhr/live auf www.handball.dkb.de).

Wer ist der Gegner aus Ungarn?

2016 war kein gutes Jahr für den ungarischen Handball. Telekom Veszprem bei den Männern und Györi ETO KC bei den Frauen erlitten in den Finalspielen der Champions Legaue bittere Niederlagen und auch die Nationalmannschaften enttäuschten. Bei der EM in Polen wurde das Männerteam nur Zwölfter und verpasste die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Der Verband zog die Reißleine, entschied sich für einen Trainerwechsel. Talant Dushjebaev wurde durch seinen spanischen Landsmann Xavier Sabate ersetzt, der in Doppelfunktion das Nationalteam und Telekom Veszprem trainiert. Doch der Neue ist nicht unumstritten, so dass seit geraumer Zeit der Name Ljubomir Vranjes durch die ungarischen Medien geistert. Der Trainer der SG Flensburg-Handewitt soll Sabate sowohl als Vereins- wie auch als Nationaltrainer beerben.

Bei der WM in Frankreich hat allerdings noch Sabate das Sagen. Der Spanier setzt wie gewohnt auf einen starken Block aus Spielern der Spitzenclubs Telekom Veszprem und Pick Szeged. Neben Rückraumstar Laszlo Nagy zählen die Torhüter Nandor Fazekas und Roland Mikler sowie Linksaußen Gergo Ivacsik und Spielmacher Gabor Csaszar zu den Stützen.

von Joachim Hobke

erstellt am 13.Jan.2017 | 10:55 Uhr