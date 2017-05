EHF-Cup-Finale : Bietigheims Handball-Frauen verpassen Überraschung

vergrößern 1 von 1 Foto: Deniz Calagan 1 von 1

Im Hinspiel gegen das russische Spitzenteam Rostow-Don unterlag der deutsche Meister in Ludwigsburg nach starker Leistung mit 25:28 (16:15). Mit jeweils sechs Treffern waren Ex-Nationalspielerin Susann Müller und Antje Malenstein die besten Werferinnen der Gastgeberinnen. Zur Halbzeit hatte die SG noch geführt, dann setzte sich jedoch die individuelle Qualität der Russinnen durch. Das entscheidende Rückspiel findet am kommenden Samstag in Russland statt.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 19:52 Uhr