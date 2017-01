Brøndby IF in Dänemark : Torwart schneidet sich mit Küchenmesser in den Finger – Karriereende

1 von 1 Foto: imago/Lars Moeller 1 von 1

Kopenhagen | Der dänische Spitzentorwart Mads Toppel von Brøndby IF muss seine Karriere vorzeitig beeenden, nachdem er sich in der Küche verletzt hat. Ende November hatte sich der 34-Jährige mit einem Küchenmesser in den Finger geschnitten. Anschließend traten Komplikationen auf. Toppel, der in Dänemark und Norwegen insgesamt in beinahe 400 Profispielen das Tor hütete, musste jetzt einsehen, dass er seinen Job als Torwart nicht mehr ausüben kann.

Der Torhüter hatte laut Sportdirektor Troels Bech auch Knieprobleme und daher wurden sich Verein und Spieler einig, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. „Ich bedaure, dass meine Karriere so enden musste, denn ich hatte weder geplant, Handschuhe noch Fußballstiefel an den Nagel zu hängen“, sagt der Fußball-Rentner. Für seinen Heimatverein Odense BK stand Toppel auch in einigen Europa League Spielen auf dem Platz.

von Gwynn Nissen/Nordschleswiger.dk, shz.de

erstellt am 03.Jan.2017 | 14:33 Uhr

