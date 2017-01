Bundesliga : Neues vom HSV: Kommt Neven Subotic von Borussia Dortmund?

1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

Hamburg | Es wird auch im neuen Jahr einfach nicht ruhiger und langweiliger beim Hamburger Sportverein. Jens Todt wird neuer Sportchef, Emir Spahic wird überraschend gefeuert, und Cleber wechselt zum Santos Futebol Clube. Nach dem Weggang der beiden Innenverteidiger müssen sich die Hamburger dringend in der Abwehr verstärken.

Laut „Hamburger Abendblatt“ wollen die Hamburger bis zu drei Abwehrspieler in der Winterpause verpflichten. Neven Subotic von Borussia Dortmund soll auf der Einkaufsliste stehen. Laut Abendblatt wurden mit dem 28-Jährigen erste Gespräche geführt. Sein Vertrag läuft noch bis 2018. In Bestform wäre Subotic sicherlich eine gute Verstärkung. Allerdings plagten den Abwehrspieler nach mehreren Verletzungen zuletzt Knieprobleme. Bei Dortmund bestreitet er zurzeit individuelle Trainingseinheiten. Sein letztes Bundesligaspiel für die Borussen absolvierte er am 2. März 2016.

Neben Subotic geisterte auch der Name Holger Badstuber als Verstärkung umher. Eine Anfrage des HSV war von Badstubers Berater bestätigt worden. Ein Wechsel aus München an die Elbe sei hingegen unwahrscheinlich.

Neu in der Hamburger Abwehr ist bereits Mergim Mavraj. Der 30-Jährige gibt ganz klar das Ziel Klassenerhalt aus: „Es gilt, ganz viele Leute in Hamburg und im Verein glücklich zu machen. Das ist das höchste Ziel. Und dabei ich will eine entscheidende Rolle spielen."

Falls es mit dem Klassenerhalt doch nicht klappen sollte bleibt dem HSV der Vorstandschef wohl erhalten: Heribert Bruchhagen würde mit dem Fußball-Bundesligisten auch in die Zweite Liga gehen. „Die normale Antwort ist jetzt: „Daran denke ich gar nicht, weil wir nicht absteigen.“ Aber selbstverständlich würde ich mit in die Zweite Liga gehen“, sagte der 68-Jährige der „Sport Bild“.

Der schon in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt (2003 bis 2016) für seine Sparpolitik und seinen Konsolidierungskurs bekannte Ostwestfale bekräftigte, dass er die Gehälter beim HSV senken wolle: „Richtig ist, dass der Lizenzspieler-Etat mit dem Tabellenbild nicht in Einklang steht. Es ist meine Aufgabe, dieses Gleichgewicht herzustellen.“

Viel Arbeit also für den designierten neuen Sportchef Jens Todt. Viel Zeit hat er jedenfalls nicht, um eine schlagkräftige Truppe für die Rückrunde zusammenzustellen. Todt soll am Freitag nach seinem Urlaub direkt nach Dubai in das Trainingslager des HSV kommen.

Bis die Profis unter der Sonne Dubais trainieren können, müssen sie sich aber erstmal mit dem norddeutschen Regenwetter begügnen.

Der Ball rollt wieder!

Bei richtigem Schietwetter, Sturm und Regen beginnt unser Team das Training auf dem Platz. #nurderHSV pic.twitter.com/CanVE7yXX0 — Hamburger SV (@HSV) 4. Januar 2017

