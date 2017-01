HSV-Transfer für zehn Millionen : Walace kommt zum Medizincheck nach Hamburg

1 von 1 Foto: Marcelo Sayao 1 von 1

Hamburg | Der Hamburger SV steht kurz vor einer Einigung mit dem brasilianischen Nationalspieler Walace. Zwischen einem Vertrag mit dem 21-Jährigen steht am Montag nur noch der obligatorische Medizincheck. Sein Club Grêmio Porto Alegre hatte dies bereits am Sonntag auf Twitter mitgeteilt. Der HSV zog am Montagnachmittag nach.

O Grêmio chegou a um acordo com o Hamburgo pela venda do volante Walace. O atleta viajou para a Alemanha para realização de exames médicos. — Grêmio FBPA (@Gremio) 29. Januar 2017 #Walace ist in HH angekommen und wird nun den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Eine Einigung mit Spieler & @Gremio wird angestrebt. pic.twitter.com/6Du6AcHWnI — Hamburger SV (@HSV) 30. Januar 2017

Nach Informationen der „Hamburger Morgenpost“ legt der Bundesliga-Dino rund zehn Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler auf den Tisch. Bis 2021 soll der 21-Jährige an den HSV gebunden werden. Der zweimalige A-Nationalspieler trifft beim HSV auf Mit-Olympiasieger Douglas Santos (22).

HSV-Sportdirektor Jens Todt hatte bereits am Sonntag die Einigung mit dem Profi bestätigt. Mit Porto Alegre erlangte er allerdings erst eine Übereinkunft, nachdem er sein Angebot noch einmal nachgebessert hatte. Die Wechselfrist läuft an diesem Dienstag um 18 Uhr ab.

Eine Soforthilfe scheint Walace jedoch nicht zu sein. „Wir werden ihm sicher ein wenig Zeit einräumen müssen“, sagt Trainer Markus Gisdol. Am Freitag gegen Leverkusen sei er noch kein Thema. Gisdol hofft, dass der Südamerikaner in der laufenden Saison in ein paar Spielen helfen kann.

Auch eine Einigung mit Emir Spahic steht beim HSV kurz bevor. Denn der Termin vor dem Arbeitsgericht Hamburg zur mündlichen Verhandlung zwischen dem freigestellten bosnischen Abwehrspieler und dem Verein wurde von Dienstag auf Donnerstag (13 Uhr) verschoben.

Das deutet darauf hin, dass sich der 36-Jährige, dem der Club eine Auflösung des bis zum Sommer laufenden Vertrags angeboten hat, und der HSV außergerichtlich einigen wollen. Dazu haben beide Seite durch den Aufschub des Gerichtstermins nun zwei weitere Tage Zeit.

von shz.de/dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 14:07 Uhr