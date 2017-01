Neues vom HSV : Spiel gegen Ingolstadt: Einsatz von Nicolai Müller fraglich, René Adler fehlt weiter

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg/Ingolstadt | HSV-Trainer Markus Gisdol plant im Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga beim FC Ingolstadt mit Gotoku Sakai und Gideon Jung. Dagegen ist der Einsatz von Nicolai Müller am Samstag (15.30 Uhr) fraglich. „Der Bluterguss im Beckenbereich bereitet ihm ganz schöne Probleme. Er ist für Ingolstadt fraglich. Wir müssen schauen, wann er wieder voll am Training teilnehmen kann“, berichtete der Gisdol am Donnerstag in Hamburg.

#Gisdol über Verletzte:"Jung ist wieder voll im Training, Sakai & Müller noch leicht angeschlagen. Ein Einsatz für Adler käme noch zu früh." — Hamburger SV (@HSV) 26. Januar 2017

Müller stand in dieser Saison bei den Hamburger am häufigsten auf dem Platz. Zusammen mit Bobby Wood erzielte er auch die meisten Tore (jeweils vier).

Besser steht es um Kapitän Sakai, der seine in Wolfsburg (0:1) erlittene Steißbeinprellung auskuriert hat. Gleiches gilt für Jung, der nach überstandener Bänderdehnung „voll im Training“ stehe. „Bei Sakai und Jung sieht es gut aus“, betonte Gisdol. Für Torhüter René Adler (Trainingsrückstand), den erneut Christian Mathenia vertreten wird, komme eine Rückkehr in den Kader zu früh.

Wer den in Wolfsburg mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Schweden Albin Ekdal im defensiven Mittelfeld neben Matthias Ostrzolek ersetzen soll, ließ Gisdol offen. „Wir haben vor der Winterpause mit dem Duo Sakai/Ostrzolek auf der Doppel-Sechs gut gepunktet. Aber auch Gideon Jung oder Vasilije Janjicic sind Optionen“, sagte der Coach, der bis zum Transferschluss am Dienstag auf eine weitere Verstärkung in der Defensive hofft. „Es muss aber passen.“

Abseits des Platzes beschäftigt den HSV derweil der freigestellte Emir Spahic, der vor dem Hamburger Arbeitsgericht Klage eingereicht hat - er will weiterbeschäftigt werden. Für mediales Aufsehen sorgte auch eine Stellenanzeige auf der HSV-Homepage, gesucht wird ein neuer Darsteller für Dino „Hermann“. Immer noch nicht gefunden ist der vermisste Mitarbeiter Timo Kraus.

Ingolstadt muss auf Torjäger Moritz Hartmann verzichten

Der beste Torschütze der vergangenen Saison falle mit einer Einblutung im Oberschenkel mehrere Wochen aus, berichtete der Tabellenvorletzte am Donnerstag.

Hartmann wird den Oberbayern auch am Samstag fehlen. Trainer Maik Walpurgis hat das erste Rückrundenspiel zu einem „Platzierungsspiel“ erklärt. „Wir können mit einem Sieg auf den 16. Platz springen und nahe an den 15. herankommen“, sagte Walpurgis am Donnerstag zur Bedeutung des Heimspiels. Der FCI belegt mit zwölf Punkten den vorletzten Platz. Der HSV liegt mit einem Zähler mehr unmittelbar davor auf dem Relegationsrang.

Walpurgis muss wie schon beim 0:1 gegen Schalke in der Abwehr auf Marcel Tisserand verzichten, der weiterhin für die Republik Kongo beim Afrika-Cup im Einsatz ist. Für Walpurgis ist mitentscheidend, in dem Schlüsselspiel gegen den HSV positiv mit dem Druck umzugehen.

„Es ist wichtig, was man denkt. Was man denkt, verstärkt man. Wir müssen schauen, dass wir positiv sind, Lust auf Fußball haben und die Überzeugung haben, Fußball zu spielen. Dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Wir fokussieren uns nicht auf das Negative“, sagte er.

von dpa/shz.de

erstellt am 26.Jan.2017 | 17:21 Uhr