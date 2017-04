Fussball-Bundesliga : Doppelschlag von Aaron Hunt: HSV gewinnt gegen 1899 Hoffenheim 2:1

vergrößern 1 von 1 1 von 1

München | Der Hamburger SV hat seine Heimspiel-Serie auch gegen 1899 Hoffenheim fortgesetzt. Mit dem 2:1 (1:1)-Sieg gegen den Champions-League-Aspiranten blieben die Hanseaten auch in der neunten Partie nacheinander in der Hansestadt ungeschlagen. Mittelfeldspieler Aaron Hunt (25./75. Minute) traf vor 53.565 Zuschauern im Volksparkstadion für die abstiegsgefährdeten Gastgeber, Andrej Kramaric (35.) glich zwischenzeitlich per Foulelfmeter aus.

HSV-Trainer Markus Gisdol musste kurzfristig auf René Adler nach seiner Brustkorbprellung aus dem Dortmund-Spiel verzichten, Christian Mathenia hütete das Tor. Nicolai Müller, Johan Djourou, Gideon Jung und Albin Ekdal fielen aus, dafür kehrte Kyriakos Papadopoulos ins Team zurück. Kapitän Gotoku Sakai prüfte nach einer Viertelstunde Oliver Baumann, doch der Keeper war zur Stelle.

In ihrem 300. Bundesliga-Spiel mussten die Gäste den Ex-Hamburger Kerem Demirbay mit Wadenschmerzen zuhause lassen, Nadiem Amiri nahm mit ähnlichen Problemen zunächst auf der Bank Platz. Nach dem 1:0-Triumph über Bayern München warteten die Hoffenheimer zunächst ab und verlegten sich auf Konter. Nach einer Freistoßflanke war Niklas Süle (21.) in aussichtsreicher Position, traf aber nur das Außennetz.

Als Marco Terrazzino Hunt an der Strafraum-Grenze zu Fall brachte, schnappte sich der Müller-Vetreter den Ball und schoss den Freistoß aus halbrechter Position aus 18 Metern mit seinem starken linken Fuß ins Tor. Baumann hatte sich Richtung Mitte orientiert und flog zu spät in die Torwartecke. Der HSV setzte nach und gestaltete seine Angriffsbemühungen über die linke Seite. Beim Schuss von Bobby Wood (33.) war Baumann da.

Ungeschickt stellte sich Verteidiger Matthias Ostrzolek an, als er Ermin Bicakcic im Strafraum ungestüm auf den Fuß trat. Den Elfmeter verwandelte Kramaric, Mathenia hatte keine Chance, auch wenn er die richtige Ecke erahnte. Der Kroate traf zum zwölften Mal in dieser Spielzeit.

Sakai hatte vor der Pause noch eine gute Möglichkeit, doch der Japaner verdribbelte sich. Der HSV wirkte am Ende der Englischen Woche frischer als die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Der Coach nahm zur zweiten Hälfte den Gelb-verwarnten Gäste-Kapitän Sebastian Rudy vom Feld und brachte Amiri.

Die Gastgeber drückten und wollten unbedingt das zweite Tor, doch Hoffenheim hielt dagegen. Filip Kostic konnte in aussichtsreicher Position eine Vorlage von Sakai nicht verwerten. Die Partie wurde immer hektischer.

Papadopoulos kassierte seine fünfte Gelbe Karte und ist im Nordderby am Ostersonntag bei Werder Bremen gesperrt. Holtby leitete das 2:1 ein, als er Wood Richtung Tor schickte, der Torjäger gab uneigennützig zu Hunt ab. Der schob zu seinem vierten Saisontreffer ein. Einen Fernschuss von Lewis Holtby (79.) konnte Baumann parieren.

Der Liveticker zum Nachlesen:

von FuPa.net/dpa

erstellt am 08.Apr.2017 | 17:31 Uhr