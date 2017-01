Kellerduell gegen Ingolstadt : Der HSV zwischen Aufwärtstrend und Abstiegsangst

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Ingolstadt | In Ingolstadt werden für den Hamburger SV heute die Weichen gestellt. Zum Guten oder zum Schlechten. Es ist ein richtungsweisendes Spiel für den Fußball-Bundesligisten, bei dem der Fehlstart aus der Winterpause dafür gesorgt hat, dass den Verantwortlichen der Ernst der Lage noch einmal deutlich vor Augen geführt wurde. „Wir sind im Existenzkampf mit fünf, sechs anderen Mannschaften“, sagte der HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen. Dazu zähle auch der heutige Gegner FC Ingolstadt (15.30 Uhr).

Der Trainer versucht Optimismus zu verbreiten. Eine Woche nach dem unnötigen 0:1-Rückschlag beim VfL Wolfsburg hofft Markus Gisdol, dass seine Mannschaft an die positive Elf-Punkte-Serie aus den letzten sechs Partien vor der Winterpause anknüpfen kann. „Ich wünsche mir, dass wir uns in Ingolstadt das zurückholen, was wir in Wolfsburg haben liegen lassen“, erklärte Gisdol vor dem Auftritt beim Tabellenvorletzten. Mit einem Erfolg könnte der aktuell auf dem Relegationsplatz stehende HSV sich um vier Zähler von den „Schanzern“ absetzen. Bei einer Niederlage aber würden die Hanseaten selbst wieder in höchster Abstiegsnot stecken. „Ich denke, dass alle Beteiligten wissen, wie angespannt die Situation ist, und hoffe, dass die Konzentration entsprechend hoch ist“, betont Bruchhagen. Gisdol hat in der Trainingswoche vor allem auf seine Akteure dahingehend eingewirkt, dass sie auf dem Platz kühlen Kopf bewahren. Aus gutem Grund: Die Pleite in Wolfsburg war vor allem auf das frühe und völlig unnötige Gelb-Rot für Albin Ekdal zurückzuführen. Es war in den vergangenen elf Partien bereits der fünfte Feldverweis für den HSV. „Wir haben über die Karten gesprochen“, berichtete Gisdol und forderte: „Wir müssen das vermeiden, damit wir in engen Spielen bei elf gegen elf bessere Chancen auf den Erfolg haben.“

Eine enges Kampfspiel erwartet Gisdol auch heute. „Nach dem Trainerwechsel hat Ingolstadt sich an seine alten Tugenden erinnert und seither fast allen Gegnern das Leben schwer gemacht“, urteilte er und erinnerte an den Heimsieg des Teams von Neu-Coach Maik Walpurgis über RB Leipzig und das Last-Minute-0:1 in der Vorwoche bei Schalke 04. „Das ist eine sehr große Hürde, die wir aber nehmen wollen“, so Gisdol. Personell plagen ihn allerdings einige Probleme. Für den gesperrten Ekdal könnte Gotoku Sakai ins defensive Mittelfeld vorrücken. „Wir haben vor der Winterpause mit Sakai und Ostrzolek auf der Doppel-Sechs gut gepunktet“, erklärte Gisdol, der Dennis Diekmeier als Sakai-Vertreter rechts in der Viererkette aufbieten könnte. Fraglich ist auch der Einsatz von Offensivkraft Nicolai Müller (Bluterguss im Beckenbereich). Für ihn könnte Michael Gregoritsch in die Startelf zurückkehren.



Mögliche HSV-Startelf: Mathenia – Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos – Sakai, Ostrzolek – Gregoritsch, Holtby, Kostic – Wood

von lno/shz.de

erstellt am 28.Jan.2017 | 09:06 Uhr