Abstiegskampf bleibt spannend : Wolfsburger Frauen bauen Tabellenführung aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Titelverteidiger Bayern München patzte drei Spieltage vor Schluss beim 1. FFC Frankfurt. Die Münchnerinnen liegen nach der 2:4-Niederlage mit 43 Punkten auf Rang drei. Im Duell um die Champions-League-Teilnahme trifft der FCB am vorletzten Spieltag auf den direkten Konkurrenten Potsdam.

Im Tabellenmittelfeld gewann der SC Freiburg beim Pokalfinalisten SC Sand durch einen Treffer in letzter Minute 3:2. Jena besiegte Essen auswärts klar mit 4:1 und konnte sich damit deutlich von den Abstiegsplätzen distanzieren. Dem MSV Duisburg ist das nicht gelungen. In Hoffenheim musste sich das Team am Sonntag mit 0:1 geschlagen geben und bleibt damit auf Platz zehn.

Der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach hat die Entscheidung über einen drohenden Abstieg derweil vertagt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den Tabellen-Vorletzten Bayer Leverkusen stehen die Gladbacherinnen zwar noch immer mit sechs Punkten ganz unten. Der Abstand auf den rettenden zehnten Platz hat sich allerdings auf sieben Zähler verringert.

Ergebnisse und Tabelle auf www.dfb.de

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 16:41 Uhr