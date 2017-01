2:1 in Bremen : Dortmund startet Aufholjagd mit Arbeitssieg

1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion trafen André Schürrle (5. Minute) und Lukasz Piszczek (71.) für den BVB. Fin Bartels hatte in der 59. Minute den zwischenzeitlichen Ausleich für die Bremer erzielt, die ab der 39. Minute in Unterzahl agieren mussten. Torwart Jaroslav Drobny hatte in seinem 200. Bundesliga-Spiel wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Trotz zahlreicher Ausfälle begannen die Dortmunder furios. Tuchel musste unter anderem auf Pierre Emerick-Aubameyang (Afrika Cup) und Sven Bender (Außenbandriss im Sprunggelenk) verzichten. Für Aubameyang begann Schürrle in der Sturmspitze und stellte die Bremer Abwehr anfangs vor riesige Probleme.

Bereits in der fünften Minute brachte der Nationalspieler die Gäste in Führung. Nach einem Fehlpass von Serge Gnabry umkurvte Schürrle Werder-Torwart Drobny und schoss zum 1:0 ein. Die Gastgeber wirkten zunächst völlig durcheinander. Nur eine Minute nach der BVB-Führung musste Robert Bauer in höchster Not vor Marco Reus retten, um den nächsten Gegentreffer zu verhindern. Wieder fünf Minuten später parierte Drobny stark gegen Schürrle.

Bremen brauchte fast 20 Minuten, um sich zu sammeln. Die erste Gelegenheit für die Norddeutschen hatte Bartels, der nach einem feinen Konter an Roman Weidenfeller scheiterte. Die Hausherren, die ebenfalls zahlreiche Stammspieler ersetzen mussten, kamen jetzt besser ins Spiel, auch weil der BVB nun zu unkonzentriert auftrat. In der 35. Minute hätte sich dies fast gerecht. Doch zunächst scheiterte Werder-Neuzugang Thomas Delaney an Weidenfeller, dann setzte Niklas Moisander den Nachschuss über das Tor.

Werder wurde nun immer stärker, musste allerdings bereits ab Ende der ersten Halbzeit nur noch mit zehn Mann auskommen. Nach einer Notbremse an Reus sah Drobny völlig zurecht die Rote Karte. Angreifer Claudio Pizarro musste danach für Ersatztorwart Felix Wiedwald vom Platz. Sein Offensivkollege Gnabry hatte bereits nach 26 Minuten leicht angeschlagen das Feld verlassen müssen. Werder antwortete wütend, hatte jedoch Pech, dass Clemens Fritz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nur die Latte traf.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Bremer trotz der Unterzahl ein ebenbürtiger Gegner. Zwar überließ Werder dem BVB das Spiel, doch die Schwarz-Gelben wussten mit ihrem Ballbesitz wenig anzufangen. Erst in der 58. Minute wurden die Gäste wieder gefährlich, Reus scheiterte aber an Wiewald. Praktisch im Gegenzug rächte sich der Dortmunder Schlendrian, als Bartels nach Kopfballverlängerung von Fritz auf und davon lief und zum Ausgleich traf.

Der BVB wirkte kurzzeitig etwas angeschlagen, fing sich dann aber wieder. Piszczek sorgte 19 Minuten vor dem Ende für die erneute Führung der Dortmunder, als er nach einem abgefälschten Schuss des kurz zuvor eingewechselten Raphael Guerreiro zur Stelle war. Weil die Gäste es aber versäumten, mit dem dritten Treffer alles klar zu machen, mussten sie bis zum Ende zittern.

Infos auf bundesliga.de

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 17:30 Uhr