Paul-Georges Ntep : Wolfsburg verpflichtet französischen Nationalspieler Ntep

Der 24-Jährige ist bereits am Sonntagabend im Trainingslager der Niedersachsen im spanischen La Manga eingetroffen und trainierte erstmals mit seinem neuen Team. Ntep ist als offensiver Flügelspieler beim Tabellen-13. der Bundesliga vorgesehen. «Mit ihm sind wir im taktischen Bereich noch flexibler und im Offensivspiel noch schwerer auszurechnen», sagte Trainer Valérien Ismaël.

Ntep will sich in der Fußball-Bundesliga wieder für die französische Nationalmannschaft empfehlen. «Zur Zeit bin ich vom Nationalteam weit entfernt. Ich will mich mit Leistung anbieten. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, ich mag die deutsche Liga sehr», sagte der Ntep in La Manga. «Der VfL ist für mich ein großer Club in Deutschland und ein großer Club in Europa.» Bislang spielte Ntep zweimal für die Équipe Tricolore.

Der Franzose ist nach Yunus Malli, Riechedly Bazoer und Victor Osimhen der vierte neue Spieler des VfL in diesem Winter. Für Weltmeister Julian Draxler, der zu Paris St. Germain gewechselt war, haben die Wolfsburger mindestens 42 Millionen Euro eingenommen. In Bruno Henrique und Vieirinha könnten noch zwei weitere Spieler den Club verlassen.

Ntep-Verpflichtung

09.Jan.2017

