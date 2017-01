Gegen Brügge und Karlsruhe : Werder Bremen mit zwei Testspiel-Unentschieden

1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Maximilian Eggestein hatte die Bremer gegen Brügge in der 81. Minute nach feiner Vorarbeit von Theodor Gebre Selassie in Führung gebracht. Der vom Tabellenführer der belgischen Jupiler League gerade erst verpflichtete Lex Immers sorgte für den Endstand (85.).

Zlatko Junuzovic musste wegen Wadenproblemen schon in der 22. Minute vom Feld; für ihn kam Mittelfeldmann Niklas Schmidt. In der von vielen Fouls geprägten Partie hatten die Norddeutschen vor allem nach der Pause etliche gute Torchancen, so durch Max Kruse, Fin Bartels und Milos Veljkovic.

Im ersten Spiel des neuen Jahres musste sich Bremen auch gegen den verspätet angereisten Zweitligisten Karlsruher SC mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Valentino Vujinovic hatte den Viertletzten der 2. Liga in der 34. Minute in Führung gebracht. Den Ausgleich erzielte Aaron Johannsson (82.).

