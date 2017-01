Planungen abgeschlossen : Sportchef Rebbe: Keine weiteren Transfers in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - VfL Wolfsburg will trotz des Abgangs von Daniel Caligiuri zum FC Schalke 04 keine weiteren Transfers mehr tätigen. Bis zum Ende der Wechselfrist am Dienstag werde nichts mehr passieren, kündigte Sportchef Olaf Rebbe nach dem 1:2 (1:1) gegen den FC Augsburg an.