Onisiwo und De Blasis fehlen : Mainzer Trainingsstart mit Berggreen

Der erkältete Karim Onisiwo und Pablo De Blasis, der nach Visumschwierigkeiten erst am Mittag aus Argentinien zurückerwartet wird, fehlten beim Aufgalopp.

Mit dabei war aber Stürmer Emil Berggreen, der nach einer Knieoperation und einem Kreuzbandriss endlich in Mainz ankommen will. Der Däne wird am Mittwoch auch mit ins einwöchige Trainingslager nach Spanien fliegen. Schmidt will sich in Marbella bis zum 10. Januar mit 28 Profis auf die Fortsetzung der Saison vorbereiten.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 12:51 Uhr