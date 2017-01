Transfer nach Mexiko : Hoffenheimer Vargas wechselt zum mexikanischen Meister

1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

«Der Club Tigres gibt die Verpflichtung von Eduardo Vargas bekannt. Er kommt am Sonntagmorgen in die Stadt», teilte der Verein mit. Details zu dem Wechsel waren zunächst nicht bekannt. Er soll bei den Tigres den französischen Stürmer Andy Delort ersetzen, der nach Toulouse gewechselt war. Zuvor berichtete die «Bild» über den bevorstehenden Wechsel.

Vargas konnte sich zuletzt in Hoffenheim nicht beweisen. In der laufenden Bundesliga-Saison erzielte der Stürmer noch kein Tor. Er stand bei keinem Spiel in der Startelf und wurde nur fünfmal eingewechselt. In der chilenischen Nationalmannschaft feierte er hingegen eine Reihe von Erfolgen. Im vergangenen Jahr traf er bei der Copa América Centenario gegen die mexikanische Nationalmannschaft gleich viermal.

erstellt am 27.Jan.2017 | 22:15 Uhr